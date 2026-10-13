AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

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Net nu Alexis Saelemaekers opnieuw een belangrijke rol leek te veroveren bij AC Milan, werd zijn seizoen zwaar verstoord. De Belgische flankspeler is ondertussen geopereerd en in Italië wordt rekening gehouden met een bijzonder lange afwezigheid.