AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers
Foto: © photonews
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Net nu Alexis Saelemaekers opnieuw een belangrijke rol leek te veroveren bij AC Milan, werd zijn seizoen zwaar verstoord. De Belgische flankspeler is ondertussen geopereerd en in Italië wordt rekening gehouden met een bijzonder lange afwezigheid.

Lorenz Lomme

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers raakte eind september op training geblesseerd aan de enkel. De schade leek aanvankelijk niet al te groot, maar pas na bijkomend onderzoek werd de ware ernst van de blessure duidelijk.

Saelemaekers werd geraakt aan zijn rechterenkel, waarvoor hij in 2024 al eens onder het mes gegaan was. Milan meldt op zijn website nu dat onze landgenoot ondertussen al geopereerd is.

De ingreep vond plaats in Amsterdam en werd uitgevoerd door dr. Gino Kerkhoffs in het bijzijn van Andrea Bulgheroni en Diego Mantovani, leden van de medische staf van Milan. Alles is goed verlopen. Bij Gazzetta dello Sport klonk het eerder dat Saelemaekers diep tot in 2027 out zal zijn.

 

Net nu Alexis Saelemaekers opnieuw een belangrijke rol leek te veroveren bij AC Milan, dreigt zijn seizoen zwaar verstoord te worden. De Belgische flankspeler staat voor een nieuwe operatie, terwijl in Italië al rekening wordt gehouden met een bijzonder lange afwezigheid.

Alexis Saelemaekers krijgt een bijzonder zware tegenvaller te verwerken bij AC Milan. De Rode Duivel liep eind september op training een blessure aan zijn rechterenkel op. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar nieuwe onderzoeken hebben een veel ernstiger probleem aan het licht gebracht.

De blessure komt bovendien op een bijzonder slecht moment. Saelemaekers had zich na zes competitiewedstrijden net opnieuw in de basisploeg van Milan geknokt. Tegen Lecce speelde hij nog als een van de twee aanvallende middenvelders achter spits Gonçalo Ramos, samen met Christian Pulisic. Die combinatie leek stilaan uit te groeien tot een vaste formule.

Volgens La Gazzetta dello Sport moet Saelemaekers nu opnieuw onder het mes. Het gaat om dezelfde rechterenkel waaraan hij in 2024 al geopereerd werd na een breuk van de mediale enkelknobbel. Door het nieuwe trauma heeft het gewricht stabiliteit verloren ter hoogte van de eerdere ingreep. De Italiaanse sportkrant verwacht dat de Belg pas ver in 2027 opnieuw inzetbaar zal zijn.

Milan verliest belangrijke optie

Voor Milan betekent dat een stevige streep door de rekening. Saelemaekers had onder trainer Rúben Amorim opnieuw een belangrijke plaats veroverd en werd gebruikt als aanvallende middenvelder die zowel centraal als vanaf de flank gevaar kon creëren.

Zijn afwezigheid komt bovendien vlak voor een bijzonder drukke periode. Milan speelt in oktober tegen Sassuolo, Salzburg, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna en stadsrivaal Inter.

Christian Pulisic wordt daardoor nog belangrijker, terwijl ook Alphadjo Cissé, Ruben Loftus-Cheek en Ardon Jashari in aanmerking komen voor meer speelminuten.

Voor Saelemaekers zelf is vooral het vooruitzicht op opnieuw een langdurige revalidatie bijzonder zuur. Na eerdere problemen met exact dezelfde enkel leek hij eindelijk opnieuw helemaal vertrokken bij Milan. Nu dreigt een groot deel van zijn seizoen, en mogelijk nog veel meer, verloren te gaan.

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