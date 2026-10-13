Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje

Marvin Compper haalde bij zijn aanstelling een duidelijke inspiratiebron aan: de Red Bull-school van RB Leipzig, waar hoge pressing, intensiteit en snelle omschakelingen centraal staan. Alleen lijkt Antwerp voorlopig vooral de nadelen van die aanpak te ondervinden. Na één punt uit de laatste vijf competitiewedstrijden en vier nederlagen op rij dringt zich een vraag op: heeft Compper wel de spelers om zijn voetbal te brengen?

De ambities waren duidelijk vanaf de start. Antwerp moest agressiever voetballen, tegenstanders hoog onder druk zetten en na balverovering snel richting doel trekken. Dat klinkt aantrekkelijk, maar het vraagt bijzonder veel van een ploeg. Iedereen moet op hetzelfde moment bewegen, de ruimtes moeten klein blijven en bij balverlies moet de restverdediging klaarstaan.

Hoge pressing, maar achterin blijft het alarm afgaan

Precies daar loopt het fout. Tegen KRC Genk gaf Antwerp een voorsprong uit handen en werd het uiteindelijk 4-4. Een week later incasseerde de Great Old tegen STVV opnieuw vier doelpunten. Vooral de lange bal bleek een probleem: één pass kon de defensieve organisatie volledig ontregelen. Tegen Standard bleef de schade beperkt tot één tegengoal, maar aanvallend bracht Antwerp nauwelijks iets.

Ook de nederlagen tegen Club Brugge, Union en Westerlo tonen dat de ploeg nog geen stabiele basis heeft gevonden. De 5-1 op het veld van Westerlo was daarbij bijzonder pijnlijk. Antwerp kwam nochtans op voorsprong via Ibrahim Salah, maar zakte na de gelijkmaker en de rode kaart voor Mauricio Benítez volledig weg.

Compper hoeft zijn filosofie niet te verloochenen, maar moet wel beseffen dat hoog drukzetten alleen werkt als de spelers achter de eerste pressingslijn voldoende georganiseerd blijven.

Vermeeren, Frey en Scott tonen waar de puzzel wringt

De spelersprofielen maken het vraagstuk extra interessant. Arthur Vermeeren kan met zijn passing en spelinzicht een belangrijke schakel worden in de opbouw. Maar van de teruggekeerde middenvelder verwachten dat hij meteen het hele elftal controle geeft, is te gemakkelijk. Hij moet zelf opnieuw ritme opbouwen én tegelijk de afstanden tussen de linies helpen bewaken.



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Ook Mauricio Benítez moet nog zijn plaats vinden. De Argentijn kreeg pas tegen Standard zijn eerste dertien minuten van het seizoen, terwijl Christopher Scott tot dan toe slechts één volledige competitiewedstrijd had gespeeld. Compper moet uitzoeken welke middenvelders de intensiteit van zijn systeem aankunnen, zonder dat de ploeg aan balcontrole inboet.

Voorin is het probleem minstens even duidelijk. Michael Frey heeft weinig aanvoer wanneer de buitenspelers niet doorkomen en de middenvelders onvoldoende aansluiten. Ibrahim Salah en Snayder Porozo kunnen voor dreiging zorgen, maar dan moet Antwerp hen wel in de juiste situaties aanspelen. Een geïsoleerde spits en aanvallers die te ver van elkaar staan, maken snelle omschakelingen bijzonder moeilijk.

Ook achterin blijft Compper zoeken. Álvaro Cortés moet meer stabiliteit brengen, terwijl Yuto Tsunashima tegen Standard nog een strafschop veroorzaakte. Individuele fouten verklaren niet alles, maar ze worden extra duur wanneer de ploeg structureel grote ruimtes weggeeft.

De oplossing ligt niet in blind vasthouden aan Leipzig

Compper kreeg bij Antwerp de kans om zijn eigen voetbalvisie te implementeren. Dat betekent niet dat hij elk detail van Leipzig moet kopiëren. Misschien moet Antwerp voorlopig selectiever drukzetten, met een extra middenvelder spelen of de defensieve lijn wat lager positioneren.

De belangrijkste opdracht is de balans terugvinden. Zonder controle achter de pressing wordt agressiviteit roekeloosheid. En zonder betere aanvoer naar Frey en de flankaanvallers blijft ook het aanvallende idee onvolledig.

De filosofie is niet noodzakelijk verkeerd. Maar Compper moet nu bewijzen dat hij ze kan aanpassen aan zijn spelersgroep. Anders dreigt de Red Bull-aanpak op de Bosuil vooral een dure les in de praktijk te worden.