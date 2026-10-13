Anderlecht heeft een bijzonder talent in huis: hij kan voor vijf nationale ploegen kiezen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft een bijzonder talent in huis: hij kan voor vijf nationale ploegen kiezen
Foto: © photonews
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Kaïs Barry heeft bij Anderlecht een eerste belangrijke stap gezet. De 20-jarige verdediger kreeg tegen Cercle Brugge onverwacht zijn kans in het eerste elftal en greep die met beide handen. Achter het Neerpede-product schuilt bovendien een bijzonder verhaal: door zijn familieachtergrond kon hij voor maar liefst vijf landen uitkomen.

België, Marokko, Frankrijk, Guinee of Ivoorkust: Barry had een ruime keuze. In september hakte hij de knoop door en koos hij voor Marokko. Daarmee sloot hij een hoofdstuk af waarin hij de Belgische jeugdselecties doorliep. Zijn beslissing wordt gerespecteerd door zijn familie, waaronder vader Boubacar Barry Copa, de voormalige doelman die met Ivoorkust in 2015 de Afrika Cup won, zegt die bij Sudinfo.

Geduldig gegroeid bij Anderlecht

Barry speelt al sinds 2018 bij Anderlecht, maar gold nooit als het grootste goudhaantje van Neerpede. Terwijl andere verdedigers eerder op de voorgrond traden, werkte hij geduldig aan zijn ontwikkeling. Hij speelde zelfs een periode als verdedigende middenvelder en moest leren om fysiek sterker te worden en zijn duels beter in te schatten.

Bij de RSCA Futures verzamelde hij intussen 54 wedstrijden in de Challenger Pro League. Toch had hij dit seizoen nog geen speelminuten gemaakt bij de beloften toen trainer Vitor Bruno hem tegen Cercle plots in de basis zette. Na een aarzelende start groeide Barry in de wedstrijd en maakte hij indruk met zijn rust en spelinzicht.

Een opvallende familieband met Ivoorkust

De keuze voor Marokko is opvallend gezien de band met Ivoorkust. Zijn vader was in 2015 de held van de Ivoriaanse nationale ploeg door in de finale tegen Ghana twee strafschoppen te stoppen en zelf de beslissende penalty binnen te trappen. Die dag vierde Kaïs zijn negende verjaardag.


Voor Anderlecht telt nu vooral wat Barry op het veld kan brengen. Door de blessures van Giulian Biancone en Andrew Omobamidele kreeg hij zijn kans in Brugge. Zijn optreden leverde de Brusselaars een extra optie centraal achterin op, mogelijk ook met het oog op de Europese wedstrijd tegen Dinamo Zagreb.

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Kaïs Barry

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