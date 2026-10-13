Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland
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Keisuke Goto heeft zich afgelopen weekend tot de grote held van SC Freiburg gekroond. De voormalige spits van Anderlecht en STVV bezorgde zijn ploeg in de slotfase een 2-1-overwinning tegen Schalke 04. Zijn doelpunt leverde Freiburg bovendien iets bijzonders op: de leidersplaats in de Bundesliga.

De Japanse aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar Freiburg, nadat hij tijdens zijn uitleenbeurt aan STVV indruk had gemaakt. In Duitsland moet hij voorlopig vooral genoegen nemen met invalbeurten, maar zondag bewees hij dat hij ook in die rol bijzonder belangrijk kan zijn.

Goto wordt matchwinnaar met tien tegen elf

Freiburg begon sterk aan de wedstrijd en kwam na tien minuten op voorsprong. Maximilian Eggestein werkte een rebound binnen nadat Schalke-doelman Loris Karius een kopbal van Matthias Ginter had gestopt.

Na een halfuur bracht Adrian Gantenbein de bezoekers opnieuw langszij. De opdracht werd na rust nog moeilijker voor Freiburg, toen Yuito Suzuki in de 64e minuut zijn tweede gele kaart kreeg.

Met tien spelers leek Freiburg vooral een punt te moeten verdedigen, maar trainer Julian Schuster zag zijn invallers alsnog het verschil maken. In de 85e minuut schilderde Vincenzo Grifo de bal vanaf links voor doel. Goto dook aan de tweede paal op en kopte de 2-1 voorbij Karius. Schalke kon niet meer reageren.

Van Anderlecht via STVV naar de Duitse top

Dankzij de overwinning staat Freiburg na vijf speeldagen met dertien punten bovenaan in de Bundesliga. Borussia Dortmund telt evenveel punten, maar heeft een minder goed doelsaldo.

Voor Goto betekent het doelpunt een nieuwe mijlpaal. Bij Anderlecht speelde de 21-jarige Japanner vooral voor de RSCA Futures. Tijdens zijn uitleenbeurt aan STVV kreeg hij vervolgens uitgebreid de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen.

Zijn prestaties bij de Kanaries leverden hem afgelopen zomer een definitieve transfer naar Freiburg op. Anderlecht ontving daarvoor naar verluidt een transfersom van ongeveer tien miljoen euro. Nu heeft Goto ook zijn eerste Bundesligadoelpunt te pakken. En dat was meteen voldoende om zijn nieuwe club naar de eerste plaats te koppen.

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Anderlecht
Freiburg
Keisuke Goto

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