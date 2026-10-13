Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp blijft na de zware 5-1-nederlaag tegen Westerlo met heel wat vragen achter. The Great Old zit na een bijzonder magere reeks in een moeilijke situatie en coach Marvin Compper beseft dat er snel iets moet veranderen. Toch wil de Duitser niet dat zijn jonge groep onder de druk uit elkaar valt.

Vooral defensief blijft Antwerp kwetsbaar. Compper wees na de wedstrijd al op de manier waarop zijn ploeg doelpunten incasseert en vindt dat er op cruciale momenten meer scherpte en overtuiging nodig is. Dat probleem wordt volgens hem niet in enkele dagen opgelost.

In zijn reactie na de nederlaag tegen Westerlo legde Compper uit hoe hij daar als trainer verandering in wil krijgen. “Door het te blijven herhalen, erop te trainen en het iedere dag opnieuw af te dwingen. Dat doen we ook al. Het is een proces. Het is een ontwikkeling.”

Compper vraagt ook om realisme

De Antwerp-coach benadrukt dat de verwachtingen rond de club hoog mogen liggen. Tegelijk vindt hij dat de situatie van de huidige kern niet genegeerd kan worden. “We mogen uiteindelijk niet vergeten dat we een club met ambities zijn, absoluut. Maar tegelijkertijd hebben we ook een heel jonge ploeg, die voor een groot deel opnieuw is samengesteld.”

Compper weet dat trainers in het voetbal zelden veel tijd krijgen. Toch vindt hij dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen waar Antwerp wil staan en waar de ploeg momenteel daadwerkelijk staat. “We moeten realistisch blijven en de situatie op een realistische manier analyseren. Niet alleen kijken naar hoe we zouden willen dat het is, maar ook naar hoe het daadwerkelijk is.”

Na de slechte resultaten wil Compper vooral vermijden dat er binnen de groep schuldigen worden gezocht. Voor hem wordt de reactie van de spelers nu minstens even belangrijk als het tactische werk.



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“Het allerbelangrijkste is dat we bij elkaar blijven. We mogen niet met de vinger naar elkaar wijzen en we mogen geen excuses bij anderen zoeken.”

Die boodschap geldt volgens Compper nadrukkelijk ook voor hemzelf en zijn technische staf. Iedereen binnen Antwerp moet zich afvragen of het huidige niveau voldoende is.

“Is dit genoeg? Is wat we doen voldoende? Is dit hoe we ons willen presenteren? Denken we echt dat we op deze manier wedstrijden gaan winnen?” Het antwoord gaf Compper zelf meteen: “Nee.”

Voor de Duitser is de opdracht daarom helder. Antwerp moet niet alleen beter verdedigen, maar collectief een stap vooruitzetten. “We moeten het niveau omhoog krijgen.”