Arsenal-incident is waarschuwing voor Anderlecht en Vitor Bruno

Vitor Bruno wil bij Anderlecht dat iedereen fysiek klaarstaat om zijn kans te grijpen. Daarom moeten invallers, bankzitters en zelfs niet-geselecteerde spelers bij paars-wit geregeld nog een stevige training afwerken na een wedstrijd. Een incident bij Arsenal toont nu dat die aanpak ook risico’s inhoudt. Piero Hincapié en Martín Zubimendi liepen zaterdag na de match tegen Leeds United allebei een blessure op tijdens een extra trainingssessie.

Arsenal won met 2-1, maar kreeg achteraf een flinke domper te verwerken. Hincapié was in de 82ste minuut ingevallen, terwijl Zubimendi de hele wedstrijd op de bank bleef. Omdat ze weinig speelminuten hadden gemaakt, moesten ze na het laatste fluitsignaal nog aan de bak. Beiden raakten daarbij geblesseerd en dreigen de Champions League-wedstrijd tegen Lille te missen.

“Het is ons in zeven jaar nog nooit overkomen”, vertelde Arsenal-coach Mikel Arteta. “We hadden na de wedstrijd een training gepland voor iedereen die niet genoeg minuten had gemaakt. Door twee heel ongelukkige acties zijn we twee spelers kwijtgeraakt.” Verdere scans moesten duidelijkheid brengen over de ernst van de blessures.

Ook bij Anderlecht is een extra training de norm

De situatie doet denken aan de opvallende werkwijze van Vitor Bruno. Na de wedstrijd tegen La Louvière in augustus liet de Portugese trainer zijn invallers, bankzitters en zelfs niet-geselecteerde spelers nog een volledige training afwerken. Dat gebeurde in wedstrijdvorm en duurde tot laat op de avond.

De redenering achter die aanpak is begrijpelijk: wie nauwelijks speelt, moet op een andere manier voldoende trainingsbelasting en wedstrijdritme opbouwen. Ook bij Arsenal was dat precies de bedoeling. Arteta benadrukte dat spelers die nooit trainen misschien minder snel geblesseerd raken, maar vervolgens ook ritme en impact missen wanneer ze nodig zijn.

Fysiek klaarstaan zonder onnodige risico’s

Toch is het incident een waarschuwing. Extra trainingsarbeid kan nuttig zijn om de belasting van de volledige spelersgroep gelijk te trekken, maar de intensiteit en timing blijven belangrijk. Een bijkomende sessie vlak na een wedstrijd vraagt immers opnieuw fysieke inspanningen, terwijl spelers al vermoeid kunnen zijn.





Dat betekent niet dat Bruno zijn methode meteen moet aanpassen. De blessures bij Arsenal lijken volgens Arteta het gevolg van twee ongelukkige acties en bewijzen op zichzelf niet dat zulke trainingen verkeerd zijn. Maar met een druk programma en wedstrijden die elkaar snel opvolgen, moet Anderlecht wel blijven afwegen hoeveel extra werk nodig is.