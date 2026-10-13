Belgisch voetbal betaalt mogelijk héél zware prijs voor DAZN-conflict

Het Belgische profvoetbal dreigt bij de volgende verkoop van de televisierechten een zware financiële klap te krijgen. Terwijl de clubs momenteel nog kunnen rekenen op een overeenkomst die jaarlijks naar schatting 72 tot 74 miljoen euro oplevert, waarschuwt media-expert Pierre Maes voor een forse terugval.

In een interview met Le Soir stelt de specialist dat de rechten vanaf 2030 mogelijk minder dan 40 miljoen euro per seizoen waard zullen zijn. Dat zou neerkomen op een halvering van de huidige inkomsten.

De waarschuwing komt er op een moment waarop de Jupiler Pro League moeite heeft om een deel van haar publiek terug te winnen. Na de maandenlange onzekerheid over de uitzendingen van het Belgische voetbal zijn de kijkcijfers op de Franstalige markt duidelijk teruggevallen. Volgens cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), aangehaald door Le Soir, liggen de gemiddelde kijkcijfers op de klassieke televisie soms bijna 50 procent lager dan twee jaar geleden.

Daarbij is enige nuance nodig. De cijfers omvatten uitzendingen via telecomoperatoren, maar niet de DAZN-app. Wanneer ook die kijkers worden meegerekend, zou de terugval eerder tussen 20 en 25 procent liggen. Hoeveel supporters precies naar de streamingdienst zijn overgestapt, blijft moeilijk vast te stellen.

Maandenlange onzekerheid laat sporen na

De problemen ontstonden nadat DAZN en de telecomoperatoren lange tijd geen akkoord vonden over de distributie van het Belgische voetbal. Supporters konden wedstrijden daardoor maandenlang niet via hun vertrouwde kanalen volgen. Sommigen zochten alternatieven, anderen haakten af of richtten hun aandacht op andere competities.

Het akkoord dat uiteindelijk in het voorjaar werd gesloten, bracht opnieuw duidelijkheid voor de komende vier seizoenen. Maar volgens Maes is het veel moeilijker om verloren publiek terug te winnen dan om kijkers te verliezen. De expert noemt de huidige cijfers in Le Soir bijzonder zorgwekkend en waarschuwt dat het Belgische voetbal terrein heeft prijsgegeven in een markt waarin supporters steeds meer entertainmentmogelijkheden hebben.



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Ook de groei van illegale IPTV-diensten speelt volgens de analyse een rol. Die bieden toegang tot wedstrijden zonder het officiële abonnement, waardoor het moeilijker wordt om supporters opnieuw voor een legale formule te laten betalen. Meer zichtbaarheid op televisie en sociale media kan helpen om de competitie onder de aandacht te houden, maar belangstelling omzetten in betalende abonnees blijft een veel grotere uitdaging.

Nieuwe onderhandelingen kunnen clubs hard treffen

De financiële gevolgen zijn voorlopig niet meteen zichtbaar bij de clubs. Het huidige contract beschermt hun inkomsten, waardoor de terugval in kijkcijfers niet automatisch leidt tot minder televisiegeld. De echte test komt wanneer de rechten opnieuw op de markt worden gebracht.

Maes vreest dat telecomoperatoren bij de volgende onderhandelingen veel sterker zullen staan. Door het conflict weten ze beter wat het Belgische voetbal voor hen waard is en hoeveel het kost wanneer de competitie uit hun aanbod verdwijnt. Daardoor wordt het moeilijker om opnieuw een hoog bedrag te vragen.

Zijn prognose is dan ook scherp: minder dan 40 miljoen euro per jaar vanaf 2030. Dat is geen vaststaand scenario, maar wel een waarschuwing voor de Pro League en haar clubs. Een halvering van de tv-inkomsten zou de financiële ruimte van de Belgische eersteklassers aanzienlijk beperken.

De uitdaging is dus groter dan alleen opnieuw meer mensen voor de televisie krijgen. Het Belgische voetbal moet zijn product aantrekkelijker maken, de distributie eenvoudiger organiseren en supporters opnieuw vertrouwen geven in een stabiel aanbod. Als dat niet lukt, dreigt de rekening pas echt te volgen wanneer het huidige contract afloopt.