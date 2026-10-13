Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Dinsdagavond werden er al heel wat wedstrijden van speeldag 2 van de Champions League gespeeld. Club Brugge kwam in actie op het veld van Internazionale en pakte er drie belangrijke punten. Wij zetten de andere resultaten voor u op een rijtje.

Club Brugge stond tegen Inter voor een moeilijke opdracht, maar bezorgde zichzelf een onvergetelijke avond. Blauw-zwart haalde het op het veld van de Italiaanse grootmacht met 3-4 na een doldwaze wedstrijd. Club boekt drie op zes en staat opnieuw onder de mensen. Inter blijft achter met nul op zes.

Sabah FK verrast Slavia Praag

Een andere verrassing was er in Azerbeidzjan. Daar won debutant Sabah FK met 2-0 van Slavia Praag. RC Lens, de volgende tegenstander van Club, verloor met 0-2 van Sporting CP. De landskampioen ontvangt de Fransen op Jan Breydel en zal stiekem dromen van zes op negen.

Een nederlaag was er ook voor Kevin De Bruyne en Napoli. Onze landgenoot verloor met 3-1 van Villarreal, nadat Rrahmani de Italianen nochtans op voorsprong gebracht had. De Bruyne speelde de hele wedstrijd.

Viking Stavanger houdt Bayern München in bedwang

Arsenal had dan weer geen moeite met Lille. De Gunners wonnen met 3-0 dankzij goals van Timber, Eze en Saka. Behalve in Azerbeidzjan was er ook een verrassing in Noorwegen. Daar hield Viking Stavanger het Bayern München van Vincent Kompany op 3-3. De thuisploeg liep uit tot 2-0, maar Bayern draaide het om naar 2-3. Olise kreeg daarna rood, waarna Viking in het slot nog een onverhoopt punt pakte.

Lamine Yamal tovert in Turkije

In Turkije versloeg FC Barcelona Galatasaray met 1-4. De Turken kwamen op voorsprong via Batrakov, maar Cancelo trok de bordjes nog voor de rust gelijk. In de tweede helft maakte een weergaloze Lamine Yamal het verschil met twee assists: één voor Fermín López en één voor Gordon. Adeyemi legde de eindstand vast.





RB Leipzig haalde het van PSV met 1-0. Atlético Madrid versloeg tot slot Manchester United met 2-0. Woensdag is het uitkijken naar onder meer Manchester City tegen PSG.