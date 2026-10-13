Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen
Foto: © photonews

Dinsdagavond werden er al heel wat wedstrijden van speeldag 2 van de Champions League gespeeld. Club Brugge kwam in actie op het veld van Internazionale en pakte er drie belangrijke punten. Wij zetten de andere resultaten voor u op een rijtje.

Club Brugge stond tegen Inter voor een moeilijke opdracht, maar bezorgde zichzelf een onvergetelijke avond. Blauw-zwart haalde het op het veld van de Italiaanse grootmacht met 3-4 na een doldwaze wedstrijd. Club boekt drie op zes en staat opnieuw onder de mensen. Inter blijft achter met nul op zes.

Sabah FK verrast Slavia Praag

Een andere verrassing was er in Azerbeidzjan. Daar won debutant Sabah FK met 2-0 van Slavia Praag. RC Lens, de volgende tegenstander van Club, verloor met 0-2 van Sporting CP. De landskampioen ontvangt de Fransen op Jan Breydel en zal stiekem dromen van zes op negen.

Een nederlaag was er ook voor Kevin De Bruyne en Napoli. Onze landgenoot verloor met 3-1 van Villarreal, nadat Rrahmani de Italianen nochtans op voorsprong gebracht had. De Bruyne speelde de hele wedstrijd.

Viking Stavanger houdt Bayern München in bedwang

Arsenal had dan weer geen moeite met Lille. De Gunners wonnen met 3-0 dankzij goals van Timber, Eze en Saka. Behalve in Azerbeidzjan was er ook een verrassing in Noorwegen. Daar hield Viking Stavanger het Bayern München van Vincent Kompany op 3-3. De thuisploeg liep uit tot 2-0, maar Bayern draaide het om naar 2-3. Olise kreeg daarna rood, waarna Viking in het slot nog een onverhoopt punt pakte.

Lamine Yamal tovert in Turkije

In Turkije versloeg FC Barcelona Galatasaray met 1-4. De Turken kwamen op voorsprong via Batrakov, maar Cancelo trok de bordjes nog voor de rust gelijk. In de tweede helft maakte een weergaloze Lamine Yamal het verschil met twee assists: één voor Fermín López en één voor Gordon. Adeyemi legde de eindstand vast.

RB Leipzig haalde het van PSV met 1-0. Atlético Madrid versloeg tot slot Manchester United met 2-0. Woensdag is het uitkijken naar onder meer Manchester City tegen PSG.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

21:10
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
1
"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

20:50
3
Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

20:30
1
"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

20:30
AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

20:15
Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

19:55
9
"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

19:30
2
Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

19:00
2
Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje Analyse

Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje

18:30
1
Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

18:03
Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

17:30
Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

17:45
"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

17:00
Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

16:30
Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen Opinie

Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen

16:30
3
Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

16:45
Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

16:00
2
Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

15:45
Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

15:15
3
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

15:30
2
Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan

Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan

14:30
Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland

Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland

15:00
1
Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter

Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter

14:00
1
Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder

Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder

14:30
5
Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot

Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot

13:30
2
Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing

Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing

13:00
Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."

Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."

13:45
Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"

Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"

12:00
4
Duurste zomeraankoop van Anderlecht is helemaal uit beeld verdwenen: wat is er aan de hand?

Duurste zomeraankoop van Anderlecht is helemaal uit beeld verdwenen: wat is er aan de hand?

11:30
5
Club Brugge gewaarschuwd voor Inter: “Zelfs Real Madrid deed het niet zo”

Club Brugge gewaarschuwd voor Inter: “Zelfs Real Madrid deed het niet zo”

10:30
8
Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”

Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”

11:00
11
Op de markt: ex-coach uit de Pro League ontslagen na vijf nederlagen op rij

Op de markt: ex-coach uit de Pro League ontslagen na vijf nederlagen op rij

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 0-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 3-4 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 Ratko Svilar Ratko Svilar over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen TatstOn TatstOn over Belgisch voetbal betaalt mogelijk héél zware prijs voor DAZN-conflict TatstOn TatstOn over Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno mantoch mantoch over "Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan Jos Het Ei Jos Het Ei over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp Jos Het Ei Jos Het Ei over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp MALINWA BVB MALINWA BVB over Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen rinus michels rinus michels over Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles rinus michels rinus michels over Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved