Club Brugge gewaarschuwd voor Inter: “Zelfs Real Madrid deed het niet zo”

Club Brugge trekt met ambities naar Milaan, maar zal tegen Inter van goeden huize moeten zijn om iets mee te nemen. Filip Joos en Gert Verheyen zien in de podcast 90 minutes vooral één groot vraagteken: hoe gaat blauw-zwart de Italiaanse topploeg aanpakken? Volgens hen kan de gebruikelijke hoge druk met veel individuele duels weleens bijzonder gevaarlijk worden.

Verheyen twijfelt aan de aanpak van Club

“Het wordt een zeer moeilijke match. In principe is Inter gewoon te sterk”, oordeelde Joos. De analist wees ook op de onzekerheid rond Carlos Forbs, al benadrukte Verheyen dat Club niet afhankelijk mag zijn van één speler. Hij is vooral benieuwd naar de manier waarop Ivan Leko zijn ploeg zal laten spelen.

“Wordt het niet eens tijd om het iets realistischer en minder risicovol aan te pakken? Of gaan ze daar weer man-op-man spelen over heel het veld?”, vroeg Verheyen zich af. Hij vond die aanpak zelfs tegen Aston Villa al riskant. “Zelfs Real Madrid deed het niet zo tegen Inter. Waarom zou Club daar nu wel weer man-op-man gaan spelen?”

Volgens Verheyen mag Club ook eens een compact blok neerzetten, bijvoorbeeld rond de middenlijn of dichter bij het eigen strafschopgebied. Hij twijfelt of de huidige ploeg klaar is om het vertrouwde systeem tegen een tegenstander van dit kaliber vol te houden.

Inter heeft iets recht te zetten

Een voorzichtiger aanpak biedt evenmin garanties. Joos wees erop dat Inter met Lautaro Martínez en Marcus Thuram ook bijzonder gevaarlijk is wanneer het de ruimte krijgt om ballen in de zestien te brengen. Daarnaast beschikt de Italiaanse ploeg met onder meer Federico Dimarco over veel kwaliteit. “Ze zijn echt sterk op dit moment”, klonk het.

Inter heeft bovendien een extra motivatie. De Italianen wonnen slechts één van hun laatste zeven Champions League-wedstrijden en verloren hun laatste drie thuisduels in de competitie. Die statistiek zal de ploeg ongetwijfeld willen rechtzetten voor eigen publiek.



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Toch hoeft Club niet in paniek te raken als het in Milaan geen punten pakt. Verheyen benadrukte dat dit geen wedstrijd is waarin blauw-zwart móét scoren. Met onder meer Lens, PSV, Stuttgart en Bodø/Glimt volgen nog kansen om punten te verzamelen. Ook Napoli wordt door de analisten als een haalbaardere Europese verplaatsing ingeschat.