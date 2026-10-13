Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal
Foto: © photonews
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Club Brugge krijgt dinsdagavond in San Siro niet alleen Inter tegenover zich. Op de tribunes zit volgens Italiaanse media ook een aandachtige toeschouwer voor Nicolò Tresoldi. De spits staat namelijk op het verlanglijstje van een nationale ploeg, die zijn ontwikkeling van dichtbij wil volgen.

Voor Tresoldi wordt de Champions League-confrontatie zo een bijzondere test. De 22-jarige aanvaller wil met Club Brugge een resultaat halen tegen de Italiaanse topclub, maar zijn optreden kan tegelijk een rol spelen in zijn internationale toekomst.

Mancini laat Tresoldi volgen

Volgens de Italiaanse sportkrant Tuttosport stuurt de Italiaanse voetbalbond dinsdag een scout naar Inter–Club Brugge. Die moet Tresoldi beoordelen en nadien verslag uitbrengen aan bondscoach Roberto Mancini. Het gaat voorlopig om een bericht van de Italiaanse sportkrant, niet om een officieel aangekondigd bezoek.

Tresoldi werd geboren in Cagliari, maar verhuisde als jongen naar Duitsland. Daar groeide hij op als voetballer en doorliep hij verschillende Duitse jeugdelftallen. Momenteel komt hij uit voor de Duitse beloften, terwijl Italië hem graag bij de nationale ploeg zou halen.

Mancini heeft eerder al persoonlijk met de Brugse spits gesproken. Ook de Duitse bondscoach Jürgen Klopp deed dat. Een definitieve keuze bleef uit: Tresoldi wil eerst met Duitsland deelnemen aan het EK voor beloften van komende zomer.

Beslissing valt pas na het EK

Eind september vertelde Mancini dat Tresoldi zijn woord aan de Duitse U21-bondscoach had gegeven. De Italiaanse keuzeheer hoopt dat hij na dat toernooi alsnog voor Italië kiest. Zelf voelt de aanvaller zich naar eigen zeggen even sterk met beide landen verbonden.

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Zijn prestaties bij Club Brugge versterken de belangstelling. Tresoldi maakte dit seizoen al zes doelpunten en scoorde ook in de Champions League tegen Aston Villa. De ontmoeting met Inter biedt hem nu een nieuw podium. Tegen een sterke Italiaanse verdediging kan Tresoldi zijn kwaliteiten tonen, terwijl de scout op de tribune meekijkt.

Voor Club Brugge telt vooral het resultaat. Voor Tresoldi kan dezelfde avond bovendien belangrijk blijken in een beslissing die hij voorlopig bewust uitstelt.

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