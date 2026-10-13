Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing
Foto: © photonews
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Een slechte start, een doelman die zijn ploeg overeind hield en een invaller die uiteindelijk het verschil maakte: het bezoek van de Brugse jongeren aan Milaan had alles in zich. Lang leek Inter op weg naar de zege, tot een late uithaal de Italianen alsnog verraste.

Club NXT heeft dinsdag een punt overgehouden aan zijn verplaatsing naar Inter in de UEFA Youth League. De Brugse beloften keken bijna de volledige wedstrijd tegen een achterstand aan, maar Jessi Da Silva bezorgde Blauw-Zwart in de slotfase alsnog een 1-1-gelijkspel.

De ploeg van Piet Cremers was met vertrouwen naar Italië afgereisd. Op de openingsspeeldag had Club NXT Aston Villa met 5-3 verslagen. Tegen Inter begon de wedstrijd echter op de slechtst mogelijke manier.

Razendsnelle achterstand

Er waren amper 26 seconden gespeeld toen de thuisploeg al toesloeg. Anas El Mahboubi brak door op rechts en bediende Christian Carrara, die de bal voorbij Thibeau Kestemont trapte. Een bijzonder koude douche voor de Bruggelingen.

Inter bleef nadien gevaarlijk. Vooral Vukaj en El Mahboubi zorgden voor problemen, maar Kestemont hield zijn ploeg met enkele knappe reddingen overeind. De Brugse doelman onderscheidde zich onder meer op een poging van Vukaj. Even later kopte Cristian Breda tegen de lat.

Club NXT kwam geleidelijk beter in de wedstrijd. Tian Koren zette een tegenaanval op en speelde Angulo vrij, maar de Italiaanse doelman Matteo Farronato pakte diens poging. Zo bleef de schade bij de rust beperkt tot één doelpunt.

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Da Silva redt een punt

Na de pauze probeerden de bezoekers meer druk te zetten, al bleef Inter kansen creëren. Cremers greep in met wissels en maakte zijn ploeg richting het einde steeds aanvallender. Dat leverde uiteindelijk resultaat op.

In de 87e minuut trok invaller Jessi Da Silva naar binnen en schoot hij van buiten het strafschopgebied de gelijkmaker binnen. Even later kwam Club NXT zelfs dicht bij de overwinning, maar Farronato hield Utku Kurtal van de 1-2.

Club NXT telt nu vier punten uit twee wedstrijden. Met de 4 op 6 blijft Club voorlopig ongeslagen in de competitie. Op 21 oktober ontvangt het RC Lens voor zijn volgende wedstrijd in de Youth League.

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