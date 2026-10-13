Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot
Foto: © photonews
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Club Brugge mag dromen van deelname aan het WK voor clubs in 2029. Volgens een actuele berekening van Football Meets Data zou blauw-zwart zich op dit moment plaatsen voor het toernooi, hoewel het op de Europese puntenranglijst pas veertiende staat. Zelfs clubs als Manchester City en Atlético Madrid hebben voorlopig geen ticket.

De verklaring ligt bij de kwalificatieregels. Europa krijgt twaalf plaatsen op het vernieuwde WK voor clubs. De winnaars van de Champions League tijdens de kwalificatiecyclus kunnen zich rechtstreeks plaatsen.

Paris Saint-Germain is dankzij de eindzege van 2025 al zeker van deelname. De overige tickets worden verdeeld op basis van de prestaties in het kampioenenbal over vier seizoenen, van 2024/25 tot en met 2027/28.

Club Brugge profiteert van bijzondere FIFA-regel

In principe mogen maximaal twee clubs uit hetzelfde land deelnemen. Een uitzondering geldt voor Champions League-winnaars. Daardoor telt niet alleen hoeveel punten een ploeg verzamelt, maar ook welke landgenoten hoger staan.

Arsenal en Liverpool houden Manchester City en Aston Villa voorlopig achter zich. In Spanje staan Barcelona en Real Madrid boven Atlético Madrid, terwijl Bayern München en Borussia Dortmund de Duitse rankingplaatsen bezetten. Bayer Leverkusen valt daardoor eveneens buiten de boot.

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Club Brugge staat met 46 punten wel op een virtuele kwalificatieplaats. Samen met Sporting CP is het volgens Football Meets Data momenteel de enige club buiten de vijf grootste Europese competities die via de ranglijst zo'n ticket zou bemachtigen.

Nog geen zekerheid voor Club Brugge

Dat betekent allerminst dat Club Brugge al geplaatst is. De kwalificatiecyclus loopt nog bijna twee seizoenen en elke Champions League-campagne kan de rangschikking veranderen.

Bovendien is de voorsprong op de achtervolgers bijzonder klein. Atalanta heeft eveneens 46 punten, terwijl PSV Eindhoven met 42 punten volgt. De uiteindelijke winnaars van de Champions League in 2027 en 2028 kunnen de verdeling verder beïnvloeden.

Voor Club Brugge is de tussenstand niettemin veelzeggend. De Europese prestaties van de afgelopen jaren leveren blauw-zwart momenteel een positie op die zelfs verschillende gevestigde topclubs niet kunnen innemen. Een deelname aan het WK voor clubs blijft onzeker, maar de mogelijkheid is voorlopig bijzonder concreet.

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