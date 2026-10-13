Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

Antwerp beleefde afgelopen weekend een bijzonder pijnlijke avond op het veld van Westerlo. The Great Old ging met 5-1 onderuit en zag zijn defensieve problemen opnieuw genadeloos blootgelegd worden. Vooral de manier waarop enkele tegendoelpunten vielen, zit coach Marvin Compper duidelijk dwars.

De rode kaart van Mauricio Benitez speelde uiteraard een rol in het wedstrijdverloop, maar volgens de Duitser mag die niet als excuus dienen voor alles wat daarna fout liep. Antwerp slikte onder meer twee doelpunten na stilstaande fases, situaties waarin Compper veel meer scherpte en overtuiging verwacht van zijn ploeg.

In zijn reactie na de wedstrijd tegen Westerlo legde Compper de nadruk op de mentaliteit in de eigen zestien. “Op zulke momenten moeten we ons doel gewoon met meer trots verdedigen. Met meer bloed, zweet en tranen, zoals de supporters ook hebben gezegd. We moeten sterker zijn, scherper zijn. We slikken te veel doelpunten. Dat is een feit en dat moet stoppen.”

Compper wijst niet naar gebrek aan kwaliteit

De Antwerp-coach legt het probleem niet in de eerste plaats bij de individuele kwaliteit van zijn verdedigers legt. Volgens hem draait verdedigen in zulke situaties vooral om houding en overtuiging.

“Bij stilstaande fases gaat het erom dat je klaarstaat, alert bent en je lichaam in de strijd gooit”, aldus Compper. “Dat je bij iedere actie probeert om tussen de bal en de tegenstander of je eigen doel te komen.”

Net dat ontbrak volgens hem tegen Westerlo. Antwerp werkte tijdens de interlandperiode nochtans specifiek op zulke momenten, maar zag dezelfde fouten opnieuw terugkeren. “Dat hebben we op die momenten niet gedaan”, stelde Compper vast.





Rode kaart mag geen excuus zijn

De uitsluiting bracht Antwerp volgens de trainer wel uit balans, maar ook daar verwacht hij een sterkere reactie op. “Opnieuw bracht die rode kaart ons een beetje uit evenwicht. Dat mag niet gebeuren.”

Compper benadrukte tegelijkertijd dat de algemene inzet van zijn spelers niet het probleem was. Volgens hem zag iedereen dat de ploeg wilde werken, maar ging het fout op de beslissende momenten. “Het zijn die cruciale momenten, die sleutelmomenten, waarop we doelpunten tegen krijgen.”

Aan de andere kant wees hij ook naar de gemiste kansen in de eerste helft. Antwerp kreeg toen mogelijkheden om zelf meer uit de wedstrijd te halen, maar profiteerde niet. Daardoor bleef de Great Old met lege handen én opnieuw zware defensieve cijfers achter.