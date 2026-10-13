"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

Antwerp zit in de hoek waar de klappen vallen. De Great Old verloor het afgelopen weekend met zware 5-1-cijfers van KVC Westerlo. Over de rode kaart voor Mauricio Benítez vloeide al heel wat inkt, maar ex-speler Tuur Dierckz ziet nog pijnlijke zaken in de Scheldestad.

Antwerp begon goed in het Kuipje en kwam via Salah zelfs op voorsprong. Sandra maakte net voor de pauze gelijk, maar de Great Old zat nog volop in de wedstrijd. Dat veranderde door de uitsluiting voor Benítez.

Geel werd rood voor de Argentijn, waarna Antwerp als een kaartenhuisje ineenstuikte. Westerlo spaarde de bezoekers niet en duwde door tot 5-1. Een pijnlijke nederlaag voor stamnummer één. De vijfde al op een rij.

Tuur Dierckx ziet geen lijn bij Antwerp

Tuur Dierckx speelde in het verleden voor Antwerp en ziet de malaise met lede ogen aan. Vooral de speelstijl onder Marvin Compper valt Dierckx op. "Ik vind het vooral jammer dat je Antwerp ziet spelen en niet weet waar het naartoe gaat. Er zit geen lijn in, geen idee achter", vertelt hij bij 90 Minutes.

Dierckx ziet Arthur Vermeeren het spel maken. Als hij draait, kan Antwerp bepalend zijn. "Maar voor de rest zie ik niet wat de bedoeling is, hoe ze kansen willen creëren. Het is allemaal zo chaotisch."

Antwerp haalde vier punten te veel

Antwerp telt momenteel zeven punten. Daarmee staat het op de dertiende plaats. Volgens Dierckx had Antwerp ook zomaar onderaan kunnen bengelen.



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"Ze hebben in het begin van het seizoen ook twee keer een veel beter resultaat gehaald dan ze mochten hebben", vertelt hij. Antwerp won thuis van Beveren (2-1) en op Kortrijk (0-3). Volgens Dierckx haalde het in die wedstrijden vier punten te veel.

Waar moeten we de lat leggen voor Antwerp?

Gert Verheyen is het niet eens met Dierckx. De ex-voetballer vindt dat Antwerp tegen Club Brugge bijvoorbeeld niet slecht voor de dag kwam. Verheyen vindt het vooral moeilijk om te bepalen waar we momenteel de lat moeten leggen voor Antwerp.