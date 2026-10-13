Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder
Foto: © photonews
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De uitspraken van Olivier Deschacht over het vrouwenvoetbal blijven nazinderen. De voormalige Rode Duivel kreeg de voorbije dagen een storm van kritiek over zich heen nadat hij vertelde dat hij er niet graag naar kijkt. In een nieuwe aflevering komt hij terug op zijn woorden, terwijl Radja Nainggolan en Stijn Stijnen zich nadrukkelijk in het debat mengen.

Deschacht geeft toe dat hij zijn oorspronkelijke boodschap anders had kunnen formuleren. Aan zijn persoonlijke voorkeur verandert er echter weinig. Hij benadrukt dat zijn kritiek niet gericht is op de inzet of het niveau waarop vrouwelijke voetballers trainen, maar dat het product hem als kijker simpelweg minder aanspreekt.

In de nieuwe aflevering van Ongefilterd zegt Deschacht dat hij misschien beter had gezegd dat hij “er niet graag naar kijkt” of “er geen interesse in heeft”. “Met alle respect, die meisjes trainen keihard, misschien harder dan ons. Het is gewoon iets waar ik niet graag naar kijk. Zoals Formule 1, daar kijk ik ook niet graag naar.”

Nainggolan wil vergelijking met mannenvoetbal niet vermijden

Radja Nainggolan vindt ondertussen dat het vrouwenvoetbal wel degelijk met het mannenvoetbal vergeleken mag worden. Volgens hem is dat onvermijdelijk omdat wedstrijden op hetzelfde formaat worden gespeeld.

“De goal is even groot, de afstanden zijn hetzelfde en de tijd is even lang”, stelt Nainggolan. Volgens hem ligt het tempo daardoor zichtbaar lager dan bij de mannen.

Deschacht haalde vervolgens andere sporten aan waarin de omstandigheden voor mannen en vrouwen verschillen. Zo ligt het volleybalnet bij vrouwen lager en wordt in het vrouwenbasketbal met een kleinere bal gespeeld. Hij vraagt zich af of het voetbal ooit naar gelijkaardige aanpassingen moet kijken.

Tegelijk wijst Deschacht erop dat hij ook zonder problemen kritiek geeft op mannenvoetbal. “De eerste helft van Cercle Brugge-Anderlecht, daar kon ik ook niet naar kijken hoor.”

Stijnen haalt uit naar critici en media

Stijn Stijnen ging nog een stap verder en richtte zijn pijlen vooral op de reacties die Deschacht kreeg. Volgens hem mengden heel wat mensen zich in de discussie die voordien nauwelijks aandacht hadden voor het vrouwenvoetbal.

“Dat stoort mij enorm”, aldus Stijnen. Hij verwees daarbij ook naar ING, dat na de oorspronkelijke uitspraken met een reactie en uitnodiging kwam. Stijnen beschuldigt de bank ervan de commotie te gebruiken voor publiciteit.

Ook de media krijgen een veeg uit de pan. Stijnen vindt het opvallend dat de rel rond Deschacht volgens hem veel meer aandacht kreeg dan wedstrijden uit het vrouwenvoetbal zelf. Hij haalt daarbij OHL-PSG aan en stelt dat wie echt begaan is met de groei van het vrouwenvoetbal daar ook structureel meer aandacht aan moet besteden.

"Dat komt uit de mond van iemand die 571.000 euro heeft geïnvesteerd in het provinciale damesvoetbal. Niemand moet mij de les komen spellen dat wij tegen vrouwenvoetbal zijn", gaat hij verder.

Oplossingen zoeken nu

Stijnen wil de discussie uiteindelijk breder trekken. Volgens hem moet er gekeken kunnen worden naar manieren om het vrouwenvoetbal aantrekkelijker te maken zonder dat zo’n debat meteen als een aanval op vrouwelijke voetballers wordt beschouwd.

Daarbij werpt hij onder meer het idee van een kleiner speelveld op. Hij verwijst eveneens naar verschillen tussen mannen en vrouwen in tennis, wielrennen en volleybal. “Kunnen we het veld wat kleiner maken? Staan ze daarvoor open? Waarom niet?”, vraagt Stijnen zich af.

De drie blijven dus grotendeels achter hun inhoudelijke standpunt staan, maar Deschacht erkent wel dat zijn oorspronkelijke formulering anders had gekund. Daarmee lijkt de discussie rond vrouwenvoetbal bij Ongefilterd voorlopig allerminst afgesloten.

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Olivier Deschacht
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