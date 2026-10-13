Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4389

Adriano Bertaccini beleefde zondagavond een opvallende ommekeer bij Anderlecht. De spits die de voorbije weken volledig uit beeld was verdwenen, kopte in de slotseconden de winnende treffer tegen Cercle Brugge binnen. Plots was de man die paars-wit deze zomer liever had zien vertrekken de held van de avond. Maar zijn doelpunt verandert niet zomaar de moeilijke situatie waarin hij bij Vítor Bruno is beland.

Bertaccini zat de voorbije weken zes wedstrijden op rij niet meer in de selectie. Zijn laatste speelminuten dateerden van augustus. Zelfs een doelpunt in een oefenwedstrijd bracht daar geen verandering in. Toen Anderlecht tegen Cercle op achterstand stond en de trainer steeds meer aanvallende opties nodig had, mocht hij alsnog invallen. Hij greep die kans met beide handen.

Vier spitsen, maar Bertaccini staat achteraan in de rij

De concurrentie is stevig toegenomen. Anderlecht beschikt met Tawfik Bentayeb, Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan over drie andere spitsen die momenteel meer vertrouwen genieten van Bruno. Bentayeb bewees tegen Cercle opnieuw zijn waarde met de gelijkmaker, terwijl Cvetkovic ook al zijn kwaliteiten liet zien. Sikan kreeg eveneens kansen, al werd hij tegen Cercle bij de rust vervangen.

Daarachter dreigt Bertaccini steeds verder weg te zakken. De Italo-Belg is geen verfijnde voetballer die een wedstrijd met technische hoogstandjes naar zijn hand zet. Zijn grootste troeven zijn energie, intensiteit en zijn drang om voortdurend de strijd aan te gaan. Dat kan hem gevaarlijk maken, maar soms ontbreekt ook de controle. Hij vliegt er vol in, niet altijd met de nodige bedachtzaamheid. En ja, tactisch is hij ook niet de meest gehoorzame leerling.

“Berta is Berta: hij brengt altijd power en energie”, zei Bruno vorige week nog. Dat klinkt als waardering, maar het verklaart ook waarom de aanvaller niet vanzelfsprekend in de basis past. De trainer lijkt hem vooral te gebruiken wanneer een wedstrijd dreigt vast te lopen en er nog iets geforceerd moet worden.

Transferplannen tonen dat zijn positie wankel was

Dat Bertaccini op een zijspoor belandde, was deze zomer al duidelijk. Anderlecht betaalde ongeveer vijf miljoen euro om hem bij STVV weg te halen, maar stond open voor een vertrek. Servette Genève toonde interesse in een huurdeal met een huursom van één miljoen euro en een aankoopoptie van drie miljoen. Een akkoord kwam er niet. Ook STVV probeerde hem op de slotdag van de Belgische transfermarkt terug te halen, maar Anderlecht ging niet in op het voorstel.

Voor Bertaccini was dat een lastige situatie. Hij voelde zich niet altijd gewenst, terwijl hij tegelijk steun kreeg van ploegmaats en supporters. Oliver Antman omschreef hem als een harde werker en een grappige persoonlijkheid in de kleedkamer. Ook de fans waarderen zijn onbevangenheid en werklust.

De spits liet eerder al blijken hoe zwaar de beperkte speeltijd op hem woog. Na de Europese wedstrijd tegen PAOK waren de emoties zichtbaar en op Instagram verwijderde hij tijdelijk zijn Anderlecht-foto's. Hij wilde nochtans graag slagen in Brussel, waar hij nog tot 2029 onder contract ligt.

Zijn late doelpunt tegen Cercle geeft hem alvast een nieuw aanknopingspunt. Eén kopbal maakt hem nog niet plots eerste keuze, maar het is wel een herinnering aan zijn grootste troef: Bertaccini blijft gaan tot het einde. Nu moet hij Bruno ervan overtuigen dat hij meer kan zijn dan een noodoplossing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Wat denkt Van Bommel? Genk-kapitein Bryan Heynen is duidelijk over Rode Duivels

Wat denkt Van Bommel? Genk-kapitein Bryan Heynen is duidelijk over Rode Duivels

07:00
Standard liet de kans liggen tijdens zomermercato: spits is dé verrassing van seizoensstart

Standard liet de kans liggen tijdens zomermercato: spits is dé verrassing van seizoensstart

06:30
Scheidsrechtersbaas heeft verklaring voor hoog aantal rode kaarten afgelopen weekend

Scheidsrechtersbaas heeft verklaring voor hoog aantal rode kaarten afgelopen weekend

23:00
Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

Analist spaart Anderlecht-coach Vitor Bruno niet: “Dat gaf een gevoel van zelfgenoegzaamheid”

18:40
1
HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV?

HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV?

23:30
1
33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

33 transferbewegingen deze zomer, nu al 37 doelpunten: dit is de man achter het spektakel bij Westerlo

22:40
Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht

22:20
1
Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

Anderlecht mag van geluk spreken na ontsnapping: één pijnlijke vaststelling over de kern

17:30
1
Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen

22:00
2
Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten

21:00
4
Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

Drone- en raketdreiging in Riyad zorgt voor ongewone taferelen voor match van Ronaldo

21:51
Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

Verrassing van formaat? Transferexpert zegt dat Kevin De Bruyne onderhandelt met nieuwe club

21:40
Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen"

20:00
1
Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

20:30
Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old

19:00
10
Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

Club Brugge weet hoe topclub Inter aan te pakken: het plan ligt klaar

19:45
Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku: indrukwekkende cijfers kunnen niet genegeerd worden

19:30
Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over Reactie

Verrassend fenomeen in de Belgische competitie? JPL-trainer is er enorm verbaasd over

18:00
Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

Van jeugdspeler bij Club Brugge tot verdachte in moorddossier

17:00
1
Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

18:20
1
Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

Coach De Camargo (KRC Genk) kristalhelder na relletjes: "Racisme hoort niet in voetbal"

18:10
Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

Racing Genk bindt sterkhouder tot 2030 aan zich

16:31
Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

Standard bestolen? "Ik ben benieuwd naar de uitleg van Lardot"

16:00
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
5
Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

Radja Nainggolan heeft opnieuw een rijverbod aan zijn been, deze keer zelfs niet voor overtreding met auto

15:21
5
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

14:30
15
Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
1
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
89
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
2
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

geertjekvdo geertjekvdo over HO Kalken verrast Eendracht Aalst, Oostende profiteert ... en wat met de jeugd van Antwerp en STVV? TIGERMANIA TIGERMANIA over Croky Cup krijgt nieuwe formule: extra kansen voor amateurclubs vanaf volgend seizoen Swakken Swakken over Plots begint Vincent Kompany over ex-JPL-speler: "Hij kan Europese top spelen" Polikarpus Polikarpus over Jonathan Lardot is streng voor één van zijn scheidsrechters: geen rood en penalty niet gefloten Geert66 Geert66 over Onze ploeg van de 8ste speeldag: twee van KV Mechelen, eentje van Club en toch twee van Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp zakt steeds dieper weg: de cijfers zijn ronduit pijnlijk voor de Great Old Geert66 Geert66 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KV Mechelen - STVV: 4-3 What the Frog What the Frog over Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent Jasperd Jasperd over Nooit een echte kans gekregen bij Anderlecht, nu wil half Europa hem na 15 goals in 14 wedstrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved