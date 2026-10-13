Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno

Adriano Bertaccini beleefde zondagavond een opvallende ommekeer bij Anderlecht. De spits die de voorbije weken volledig uit beeld was verdwenen, kopte in de slotseconden de winnende treffer tegen Cercle Brugge binnen. Plots was de man die paars-wit deze zomer liever had zien vertrekken de held van de avond. Maar zijn doelpunt verandert niet zomaar de moeilijke situatie waarin hij bij Vítor Bruno is beland.

Bertaccini zat de voorbije weken zes wedstrijden op rij niet meer in de selectie. Zijn laatste speelminuten dateerden van augustus. Zelfs een doelpunt in een oefenwedstrijd bracht daar geen verandering in. Toen Anderlecht tegen Cercle op achterstand stond en de trainer steeds meer aanvallende opties nodig had, mocht hij alsnog invallen. Hij greep die kans met beide handen.

Vier spitsen, maar Bertaccini staat achteraan in de rij

De concurrentie is stevig toegenomen. Anderlecht beschikt met Tawfik Bentayeb, Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan over drie andere spitsen die momenteel meer vertrouwen genieten van Bruno. Bentayeb bewees tegen Cercle opnieuw zijn waarde met de gelijkmaker, terwijl Cvetkovic ook al zijn kwaliteiten liet zien. Sikan kreeg eveneens kansen, al werd hij tegen Cercle bij de rust vervangen.

Daarachter dreigt Bertaccini steeds verder weg te zakken. De Italo-Belg is geen verfijnde voetballer die een wedstrijd met technische hoogstandjes naar zijn hand zet. Zijn grootste troeven zijn energie, intensiteit en zijn drang om voortdurend de strijd aan te gaan. Dat kan hem gevaarlijk maken, maar soms ontbreekt ook de controle. Hij vliegt er vol in, niet altijd met de nodige bedachtzaamheid. En ja, tactisch is hij ook niet de meest gehoorzame leerling.

“Berta is Berta: hij brengt altijd power en energie”, zei Bruno vorige week nog. Dat klinkt als waardering, maar het verklaart ook waarom de aanvaller niet vanzelfsprekend in de basis past. De trainer lijkt hem vooral te gebruiken wanneer een wedstrijd dreigt vast te lopen en er nog iets geforceerd moet worden.

Transferplannen tonen dat zijn positie wankel was

Dat Bertaccini op een zijspoor belandde, was deze zomer al duidelijk. Anderlecht betaalde ongeveer vijf miljoen euro om hem bij STVV weg te halen, maar stond open voor een vertrek. Servette Genève toonde interesse in een huurdeal met een huursom van één miljoen euro en een aankoopoptie van drie miljoen. Een akkoord kwam er niet. Ook STVV probeerde hem op de slotdag van de Belgische transfermarkt terug te halen, maar Anderlecht ging niet in op het voorstel.





Voor Bertaccini was dat een lastige situatie. Hij voelde zich niet altijd gewenst, terwijl hij tegelijk steun kreeg van ploegmaats en supporters. Oliver Antman omschreef hem als een harde werker en een grappige persoonlijkheid in de kleedkamer. Ook de fans waarderen zijn onbevangenheid en werklust.

De spits liet eerder al blijken hoe zwaar de beperkte speeltijd op hem woog. Na de Europese wedstrijd tegen PAOK waren de emoties zichtbaar en op Instagram verwijderde hij tijdelijk zijn Anderlecht-foto's. Hij wilde nochtans graag slagen in Brussel, waar hij nog tot 2029 onder contract ligt.

Zijn late doelpunt tegen Cercle geeft hem alvast een nieuw aanknopingspunt. Eén kopbal maakt hem nog niet plots eerste keuze, maar het is wel een herinnering aan zijn grootste troef: Bertaccini blijft gaan tot het einde. Nu moet hij Bruno ervan overtuigen dat hij meer kan zijn dan een noodoplossing.