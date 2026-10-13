Duurste zomeraankoop van Anderlecht is helemaal uit beeld verdwenen: wat is er aan de hand?

Romeo Amane moest Anderlecht extra power en duelkracht op het middenveld bezorgen. De Ivoriaan kwam begin september voor 5 miljoen euro, exclusief bonussen, over van Rapid Wien en werd daarmee de duurste inkomende transfer van paars-wit deze zomer. Ruim een maand later is zijn situatie echter veranderd. In de competitie verzamelde hij amper 18 minuten en hij viel al drie keer uit de wedstrijdkern.

Dat is een opmerkelijke terugval voor een speler die in Oostenrijk een vaste waarde was. Bij Rapid Wien stond Amane vorig seizoen in 30 competitiewedstrijden aan de aftrap en speelde hij meer dan 2.600 minuten. Ook in de aanloop naar zijn transfer kwam hij in zeven wedstrijden en 500 minuten in actie. Anderlecht haalde dus geen speler die nog wedstrijdritme moest opdoen, maar een middenvelder die gewend was om bijna wekelijks te spelen.

Eén Europese avond veranderde de situatie

Amane kreeg zijn eerste basisplaats tegen Olympique Lyon in de Europa League. Dat bleek voorlopig geen succes. De Ivoriaan had het moeilijk met het tempo en de intensiteit van de Fransen en leed te veel balverlies. Vitor Bruno greep bij de rust in en bracht Marco Kana in zijn plaats. Anderlecht verloor uiteindelijk met 1-2.

Die wissel was meer dan een gewone tactische ingreep. Kana bracht na de pauze meer eenvoud en snelheid in het spel, waardoor het verschil met Amane in de eerste helft extra opviel. Bruno nam zijn nieuwkomer nadien wel in bescherming door te benadrukken dat de problemen niet uitsluitend bij één speler lagen.

Sindsdien is Amane echter nauwelijks nog aan bod gekomen. Tegen Kortrijk, Genk en Zulte Waregem zat hij niet in de wedstrijdkern. Een verklaring voor die afwezigheden heeft Vitor Bruno nog niet gegeven, waardoor het voorlopig moeilijk blijft om te bepalen in welke mate fysieke of sportieve redenen meespelen.

Koutsoupias en Kana schuiven voorbij

Intussen hebben andere middenvelders hun kans gegrepen. Ilias Koutsoupias is een vaste optie geworden, terwijl Kana ondanks verschillende fouten - afgelopen weekend nog tegen Cercle - het vertrouwen van Bruno blijft houden. De Neerpede-opgeleide middenvelder brengt niet alleen defensieve arbeid, maar kan met zijn eenvoudige balbehandeling ook het tempo van Anderlecht bepalen.





Tegen Cercle Brugge afgelopen weekend moest Amane opnieuw bijna een uur opwarmen zonder in te vallen. Opvallend genoeg koos Bruno in de tweede helft voor Mario Stroeykens op de positie van Kana. Anderlecht moest toen op zoek naar doelpunten en Stroeykens biedt meer aanvallende impulsen. Die wissel bewijst dus niet noodzakelijk dat Amane definitief gezakt is in de pikorde, maar toont wel hoe breed de trainer naar oplossingen zoekt.

Nieuwe kans tegen Zagreb?

Europees tegen Zagreb liggen er wel weer mogelijkheden voor Amane. Bruno gaat roteren met zijn overvloed aan middenvelders en Koutsoupias mag Europees niet meedoen. Mogelijk krijgt hij daar dus een nieuwe kans, maar het powerhouse van paars-wit zal zich wel dringend moeten bewijzen.

Voor Amane is de opdracht duidelijk: opnieuw minuten verzamelen en aantonen waarom Anderlecht zo stevig in hem investeerde. Zijn fysieke profiel en ervaring bij Rapid blijven troeven, maar de concurrentie is stevig. Voor een speler die als directe versterking werd gehaald, is het toch zuur om zo weinig kansen te krijgen.