Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter

Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter
Foto: © photonews
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Club Brugge staat dinsdagavond om 21 uur voor een zware Champions League-opdracht tegen Inter. Blauw-Zwart zal een topavond nodig hebben om de Italianen te verrassen. Dit is de vermoedelijke basiself van Ivan Leko, met nog één vraagteken in de aanval.

Bij Club Brugge lijkt de keuze onder de lat vast te liggen. Yann Sommer staat naar verwachting in doel tegen zijn ex-club. Voor de nieuwe doelman van Blauw-Zwart wordt het dus meteen een bijzonder duel.

Forbs blijft vraagteken bij Club Brugge

Ivan Leko zou vasthouden aan zijn vertrouwde 4-2-3-1. Kyriani Sabbe neemt daarin vermoedelijk de rechtsbackpositie voor zijn rekening, met Brandon Mechele en Lee Han-beom centraal achterin. De Zuid-Koreaan bleef zaterdag tegen La Louvière op de bank, nadat hij een lange interlandreis achter de rug had. Joaquin Seys lijkt de logische keuze op de linkerflank van de defensie.

Op het middenveld zouden Hans Vanaken en Freddie Potts achter Hugo Vetlesen postvatten. Op de rechterflank is Carlos Forbs nog onzeker. De aanvaller viel zaterdag tegen La Louvière uit met een blessure, maar zit wel in de selectie. Als hij fysiek groen licht krijgt, start hij normaal gezien aan de aftrap.

Ivan Leko gaf maandag op zijn persconferentie alvast hoopgevend nieuws: "Zijn situatie is bemoedigend. Hij heeft een deel van de training afgewerkt en voelde nadien geen zware reactie. Laten we hopen dat hij goed slaapt en morgen met een nog beter gevoel wakker wordt." Jan Virgili wordt op de linkerflank van de aanval verwacht.

In de punt van de aanval lijkt Nicolo Tresoldi de voorkeur te krijgen. Leko sprak maandag vol lof over de spits: "Ik ben ervan overtuigd dat Tresoldi de absolute top zal bereiken. Waar en wanneer, dat moet nog blijken. Maar hij zal uiteindelijk zeker bij de beste Europese spelers horen."

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer - Sabbe, Mechele, Lee Han-beom, Seys - Potts, Vanaken - Forbs (?), Vetlesen, Virgili - Tresoldi.

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Inter rekent op Lautaro Martinez en Thuram

Inter trekt vermoedelijk naar Brugge met een 3-5-2. De Spanjaard Josep Martínez wordt in het Milanese doel verwacht. Volgens Sky Sport vormen Yann Bisseck, Manuel Akanji en Alessandro Bastoni de driemansdefensie.

Andy Diouf zou de rechterflank bestrijken. Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu en Piotr Zielinski worden op het middenveld verwacht. Aleksandar Stanković kan tegen zijn voormalige ploeg mogelijk de plaats van Calhanoglu innemen. Federico Dimarco start normaal als linkerwingback. Voorin kiest Inter naar verwachting voor zijn bekende aanvalsduo: Lautaro Martinez en Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu (of Stankovic), Zielinski, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.

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