Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"
Foto: © photonews

Jeremy Doku had amper een halfuur nodig om Anfield stil te krijgen. De Rode Duivel speelde een hoofdrol in de 0-3-zege van Manchester City tegen Liverpool en liet opnieuw zien hoeveel dreiging hij kan creëren wanneer hij in zijn spel komt. Frank Boeckx zag het van dichtbij gebeuren. In de HLN Voetbalpodcast vertelde de voormalige doelman dat hij Doku vlak voor zijn invalbeurt nog even had gesproken.

Boeckx was op Anfield als analist voor Play Sports, maar ook als Liverpool-supporter. Hij kent Doku nog uit hun gezamenlijke periode bij Anderlecht. Toen de aanvaller uit de spelerstunnel kwam om op te warmen, kruisten hun wegen elkaar.

“Het was een hartelijk weerzien. Ik vroeg hem hoe fit hij was, omdat hij de interlands had gemist. Hij zei meteen dat hij zich goed voelde”, vertelt Boeckx. “Ik was alleen vergeten te zeggen dat hij dat niet moest bewijzen, want ik was daar natuurlijk als Liverpool-supporter. Jeremy heeft de wedstrijd gewoon doen kantelen.”

Doku toont waarom Manchester City op hem rekent

De invalbeurt van Doku kwam op een belangrijk moment in de wedstrijd. Liverpool moest na de uitsluiting van Ryan Gravenberch met tien verder. Boeckx noemt die rode kaart een bepalend moment, maar zag ook hoe de komst van Doku de verdediging van Liverpool extra problemen bezorgde.

“Gravenberch zat goed in de wedstrijd. Die rode kaart was de gamechanger”, aldus Boeckx. Tegelijkertijd maakte Doku optimaal gebruik van de ruimte en onzekerheid bij de tegenstander. Zijn dreiging aan de flank hielp City om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken.

Voor Boeckx was het vooral een bevestiging van het potentieel dat de Belg al langer toont. “Nog straffer is dat hij in een Premier League-topper bij drie doelpunten betrokken is. Dat is de Jeremy Doku waar we in België allemaal op wachten.”

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Concurrentie bij de Rode Duivels kan Doku extra prikkelen

Boeckx denkt bovendien dat Doku met extra motivatie naar de nationale ploeg zal terugkeren. De sterke prestaties van andere Belgische aanvallers, onder wie Mika Godts en eerder Malick Fofana, kunnen volgens hem een rol spelen.

“Dat zal hem niet ontgaan zijn. De volgende keer bij de nationale ploeg ga je dat ook ondervinden, denk ik. Als Doku fit is, zal hij willen bewijzen dat hij iemand is die de ploeg kan dragen.”

Volgens Boeckx is die bewijsdrang geen nieuw gegeven. “Concurrentie maakt hem beter. Dat is goed om te zien.” De analist herinnert zich Doku als iemand die zich niet zomaar liet wegzetten. Die mentaliteit lijkt vandaag vooral op het veld tot uiting te komen.

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