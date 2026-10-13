Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter
Foto: © photonews

Club Brugge wacht dinsdagavond een bijzonder zware opdracht op bezoek bij Inter. Blauw-zwart trekt naar Milaan in de wetenschap dat punten pakken in San Siro allesbehalve vanzelfsprekend wordt. Gert Verheyen is vooral benieuwd naar één aspect: hoeveel risico Club Brugge opnieuw zal nemen.

De analist zag Club eerder op verplaatsing opnieuw heel hoog en man-op-man spelen, onder meer tegen Aston Villa. Dat zorgde voor ruimte en grote gaten zodra de eerste druk werd uitgespeeld. Verheyen vraagt zich af of Club tegen Inter niet beter wat meer voorzichtigheid inbouwt en vanuit een medium blok probeert te spelen.

In Het Nieuwsblad wijst Verheyen erop dat zelfs grotere ploegen hun aanpak aanpassen tegen Inter. “Zelfs Real Madrid speelde thuis niet vol risico tegen Inter. Soms is realisme geen teken van angst.” Volgens hem hoeft Club zijn aanvallende identiteit niet op te geven, maar is wat meer pragmatisme tegen een ploeg van dit kaliber geen schande.

Verheyen begrijpt dat Club Brugge een duidelijke voetbalfilosofie wil uitdragen en daarvoor ook op verplaatsing risico’s neemt. Toch hoeft die aanpak volgens hem niet in iedere situatie dezelfde te zijn.

“Grotere ploegen dan Club Brugge doen dat ook niet altijd”, merkt hij op. Vooral tegen Inter vindt Verheyen het vreemd om koste wat kost dominant te willen voetballen. “Waarom moet Club Brugge tegen een ploeg als Inter per se bewijzen dat het dominant wil voetballen?”

Een zege of zelfs een punt zou hij dan ook als een stunt beschouwen. Door de eerdere nederlaag tegen Aston Villa kunnen bonuspunten in Milaan wel extra welkom zijn.

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Inter kwetsbaarder dan vroeger

Toch ziet Verheyen ook mogelijkheden. Inter verloor zijn laatste drie Champions League-wedstrijden in eigen huis en de defensie oogt dit seizoen minder solide.

“Het grote verschil met vroeger is dat de Inter-defensie echt veel goals binnenkrijgt”, stelt hij. Ook in de opbouw maakt de Italiaanse topclub geregeld fouten en lijdt ze balverlies op de eigen helft.

Daartegenover staat een enorme individuele kwaliteit. Op het middenveld heeft Inter onder meer Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Sučić en Mkhitaryan ter beschikking.

Verheyen blijft daarom voorzichtig. Zelfs een vroege Brugse voorsprong zou weinig garanties bieden, want Inter heeft dit seizoen al meerdere achterstanden omgebogen. Zijn conclusie is duidelijk: Club heeft kansen, maar zal volgens hem vooral moeten weten wanneer het níét vol risico moet spelen.

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