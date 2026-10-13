Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart
Foto: © photonews

Terwijl Club Brugge dinsdagavond in de Champions League op bezoek gaat bij Internazionale, keek het met één oog naar het resultaat van RC Lens. De Noord-Franse club is volgende week de tegenstander van blauw-zwart en ontving vanavond Sporting CP.

Lens had op speeldag 1 gewonnen met 2-3

Lens was voor de interlandbreak goed gestart aan zijn Champions League-avontuur. Op het veld van Slavia Praag won het met 2-3 na een gekke ommekeer in de extra tijd. Thauvin en Aguilar bogen een achterstand in twee minuten om in een voorsprong.

Deze keer mocht Lens in eigen stadion aantreden. Tegenstander was Sporting CP, dat op speeldag 1 Galatasaray verslagen had met 3-1 en vorig seizoen knap de kwartfinales bereikt had. Zeno Debast was er niet bij bij de bezoekers. Onze landgenoot had last van een blessure en zat niet in de selectie. Moncef Zekri (ex-KV Mechelen) bleef negentig minuten op de bank bij Sporting.

Luis Suárez bracht Sporting op 0-1

Sporting is andere koek ondervond Lens vanavond. De Fransen waren na dik 20 minuten spelen op achtervolgen aangewezen door een doelpunt van Luis Suárez. Voor de Colombiaan was het zijn tweede treffer in de Champions League en zijn negende goal van het seizoen. 0-1 was ook de ruststand.

Doumbia doet de boeken toe

Lens kon de achterstand deze keer niet meer rechtzetten in de tweede helft. Integendeel. Het was Sporting dat een tweede keer scoorde via Doumbia en de boeken helemaal toe deed: 0-2. Dat was meteen ook de eindstand. Sporting boekt zes op zes en gaat voorlopig op kop in de stand. Lens moet tevreden zijn met drie op zes.

Lens tegen Troyes, Club tegen Inter en dan Lokeren

De Franse topclub kijkt tijdens het weekend Troyes (uit) in de ogen in de Ligue 1 en zal daarna naar Brugge afreizen voor speeldag 3 van de Champions League. Club Brugge geeft dinsdagavond Inter partij en ontvangt zaterdag Sporting Lokeren in de Croky Cup.

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