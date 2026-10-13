Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

Niet voor hartlijders. Sporting Hasselt beleefde in en tegen Virton een rollercoaster aan emoties. Van 3-1 ging het in een zinderende slotfase nog naar 3-4 voor de Limburgers. Hasselt-coach Jo Christiaens bleef verbaasd achter in het uiterste zuiden van ons land.

Het leek 'njet' te gaan worden voor Sporting Hasselt tegen Virton. De Luxemburgers liepen voor eigen volk uit tot 3-1 en leken hun schaapjes op het droge te hebben.

Hasselt leek zichzelf niet te belonen tegen Virton

"Er was veel pech mee gemoeid en er was veel frustratie", vertelt Jo Christiaens over de tegentreffers bij Het Laatste Nieuws. Bij Hasselt wilde de bal er niet in, terwijl het aan de overkant wel vlot ging.

De 'Spor' vocht met een knappe aanval terug tot 1-1, maar verkwanselde ook een pak kansen. "Ik dacht echt dat ik opnieuw zou moeten zeggen dat we onszelf niet beloond hadden voor een goeie match", aldus Christiaens.

Christiaens wist niet dat Hasselt zo sterk was mentaal

Totdat Hasselt aan een gekke remontada begon. Van Keymolen zorgde voor hoop met de 2-3, waarna Milts met een rake knal gelijkgemaakte. Nog was het niet gedaan. "Dit is een half mirakel", kon Christiaens zijn ogen niet geloven. "Ik wist niet dat onze mentale weerbaarheid zó groot was."

Ngoyi plaatste de kers op de taart. Hij scoorde in twee tijden de 3-4 en zorgde voor uitzinnige vreugde bij de bezoekers. Christiaens ziet veel offensieve kwaliteit bij zijn ploeg, maar het was zijn bank die tegen Virton het verschil maakte. "Als mijn invallers het spel zo blijven veranderen, gaan we een mooi seizoen tegemoet."





Hasselt wil in de Croky Cup stunten tegen Cercle Brugge

Hasselt heeft door de zege nu twaalf punten en dringt de top vijf binnen. Na een mindere periode met drie nederlagen in vier wedstrijden won het twee keer op rij. Met die gezonde dosis vertrouwen wil het vrijdag thuis tegen Cercle Brugge stunten in de Croky Cup. Maken de invallers daarbij opnieuw het verschil?