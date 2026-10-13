Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

Anderlecht pakte afgelopen weekend drie punten op bezoek bij Cercle Brugge, maar veel vertrouwen straalde paars-wit daarbij niet uit. De ploeg van Vitor Bruno won met 1-2 na twee late doelpunten, al vindt Hein Vanhaezebrouck dat het resultaat vooral verbergt hoe matig Anderlecht opnieuw voor de dag kwam.

Vooral op verplaatsing ziet Vanhaezebrouck de prestaties de laatste weken achteruitgaan. De voormalige Anderlecht-coach was aanvankelijk nog te spreken over de energie die Vitor Bruno in de ploeg kreeg, maar vindt dat daar steeds minder van overblijft.

In Het Nieuwsblad spaarde Vanhaezebrouck Anderlecht niet. Hij vergeleek de vele offensieve wissels van Vitor Bruno zelfs met een bekende aanpak van Rudi Garcia. “Dat was een Rudi Garcia’tje: alle aanvallers op het veld zetten, zonder een idee erachter. En het leidde tot niets.”

Cercle stort helemaal in

Volgens Vanhaezebrouck lag de ommekeer vooral aan Cercle Brugge zelf. De thuisploeg verdedigde volgens hem lange tijd degelijk, maar viel in de slotfase volledig uit elkaar.

“Plots kwamen ze niet meer terug, liepen ze niet meer mee, gaven spelers elkaar geen dekking meer”, analyseerde hij. Anderlecht profiteerde daar twee keer van doordat een speler in de tweede zone volledig vrij kwam te staan.

Vanhaezebrouck noemt dat moeilijk te begrijpen. Zijn mogelijke verklaring: de spelers van Cercle waren fysiek helemaal op, of kwamen op die momenten simpelweg kwaliteit tekort.





Defensieve zorgen blijven

Ook achterin ziet Vanhaezebrouck problemen bij Anderlecht. Nu Biancone ontbreekt en de jonge Barry naast Pétrot speelt, vindt hij dat die laatste kwetsbaarder oogt.

“Hij heeft iemand nodig die hem ondersteunt”, klinkt het. Volgens Vanhaezebrouck mocht Anderlecht ook doelman Coosemans dankbaar zijn dat Cercle niet een tweede keer scoorde.

Had dat wel gebeurd, dan zou de perceptie volgens hem totaal anders zijn geweest. Dan zouden vooral de wissels van Vitor Bruno en een mogelijke crisis besproken worden.

“Dat resultaat verandert de perceptie, terwijl het een slechte match was”, besluit Vanhaezebrouck. Zijn eindconclusie is dan ook scherp: “Anderlecht is simpelweg ontsnapt op Cercle.”