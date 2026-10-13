Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan
Foto: © photonews

Hans Vanaken speelt tegen Inter opnieuw een belangrijke rol in het Europese verhaal van Club Brugge. De aanvoerder is al heel lang onmisbaar voor blauw-zwart en zijn Champions League-statistieken vertellen een bijzonder verhaal. Niet alleen is hij een van de productiefste Belgische spelers in de competitie, hij heeft ook een voorsprong opgebouwd op de meeste spelers die met Belgische clubs op dat niveau actief waren.

Hans Vanaken en de Champions League, het is intussen een vertrouwd verhaal. Terwijl bij Club Brugge de ene generatie spelers na de andere passeert, blijft de kapitein een vaste waarde. Tegen Inter staat hij opnieuw voor een Europese topaffiche. Zijn statistieken tonen hoe groot zijn aandeel is in het Europese parcours dat blauw-zwart de voorbije jaren heeft opgebouwd.

Vanaken staat op eenzame hoogte bij Club Brugge

Vanaken heeft voor de Champions League-hoofdfase 61 wedstrijden, 12 doelpunten en 6 assists achter zijn naam. Hij begon 59 keer in de basis en verzamelde 5.274 speelminuten. Omgerekend zijn dat ruim 58 volledige wedstrijden van negentig minuten. Dat is geen toevalstreffer of een mooie statistiek uit één geslaagd seizoen. Vanaken is al jaren een van de eerste namen op het wedstrijdblad wanneer Club op het hoogste Europese niveau aantreedt.

Binnen Club Brugge is hij daarmee de recordhouder. Brandon Mechele volgt met 48 wedstrijden, terwijl Ruud Vormer op 24 optredens bleef steken. Ook Mechele is al jaren een vaste waarde, maar Vanaken heeft een voorsprong opgebouwd die moeilijk te negeren valt. Hij is niet alleen vaak aanwezig geweest, hij heeft ook zijn stempel gedrukt op het spel.

Met twaalf doelpunten behoort Vanaken bovendien tot de productiefste Belgische spelers in de Champions League. Alleen Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Dries Mertens scoorden meer. Hij staat daarmee zelfs boven Eden Hazard, die tien keer raak trof in de competitie. Voor een middenvelder die niet als klassieke afwerker speelt, is dat een opvallend cijfer.

Van de ene Europese campagne naar de andere

De cijfers zijn het resultaat van een parcours dat al in 2016 begon. Vanaken maakte bij Club verschillende Europese campagnes mee, zag trainers en ploegmaats komen en gaan, maar bleef zelf een constante factor. Hij is vaak de speler die rust brengt wanneer de tegenstander druk zet, aanspeelbaar blijft en met een slimme pass de aanval opnieuw op gang trekt.

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Club bereikte in 2022/23 de achtste finales van de Champions League en herhaalde dat kunststukje in 2024/25. Tijdens die laatste campagne speelde blauw-zwart twaalf wedstrijden, tot en met de achtste finales tegen Aston Villa. Het zijn precies zulke Europese trajecten die Vanakens statistieken verder aandikken. Wie ver geraakt, krijgt meer kansen om zich te tonen. Maar je moet er natuurlijk ook staan wanneer het erop aankomt.

Kompany, Witsel en De Bruyne deden het bij absolute topclubs

Vanakens beste doelpuntenproductie in één Champions League-seizoen bedraagt drie treffers. Dat lukte hem in zowel 2020/21 als 2021/22. In 2025/26 voegde hij daar nog twee goals en drie assists aan toe. Zijn bijdrage gaat dus verder dan het verdelen van het spel: hij duikt ook op in de zone waar wedstrijden beslist worden.

De vergelijking met andere Belgische Champions League-spelers maakt zijn parcours extra bijzonder. Vincent Kompany, Axel Witsel en Kevin De Bruyne verzamelden eveneens veel Europese ervaring, maar deden dat ook bij buitenlandse topclubs. Vanaken heeft zijn volledige Champions League-verhaal bij Club Brugge geschreven. Dat maakt zijn 61 wedstrijden en twaalf doelpunten vanuit Belgisch perspectief des te opmerkelijker.

Tegen Inter wacht opnieuw een stevige test. Club zal momenten moeten vinden om onder de druk uit te voetballen en de bal voorin te houden. Net daarin kan Vanaken het verschil maken. Hij hoeft niet elke wedstrijd de hoofdrol op te eisen om belangrijk te zijn. Soms zit zijn waarde in één slimme beweging, één pass of het vermogen om de ploeg even ademruimte te geven.

Zijn cijfers vertellen dus maar een deel van het verhaal. Vanaken is uitgegroeid tot een van de gezichten van Club Brugge in Europa. En zolang blauw-zwart op dit niveau blijft meedraaien, krijgt zijn bijzondere Champions League-parcours ongetwijfeld nog een vervolg.

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