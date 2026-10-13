Israëlische regering grijpt in na supportersverbod bij Europese match: ook Union volgt de situatie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Israëlische regering grijpt in na supportersverbod bij Europese match: ook Union volgt de situatie
Foto: © photonews

De Europese confrontaties met Hapoel Be’er Sheva blijven niet beperkt tot het voetbalveld. Nadat zowel Union als het Nederlandse AZ Alkmaar maatregelen nam om supporters van de Israëlische club te weren, probeert de Israëlische regering die beslissingen ongedaan te maken. Voorlopig houdt Alkmaar echter voet bij stuk: de Europa League-wedstrijd van donderdag gaat door, maar zonder uitsupporters.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de kwestie aangekaart bij de Nederlandse autoriteiten. Minister Gideon Sa’ar besprak het dossier met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Israël eist dat de supporters van Hapoel Be’er Sheva alsnog toegang krijgen tot het stadion en dat hun veiligheid voor, tijdens en na de wedstrijd gegarandeerd wordt. Dat meldt The Times of Israel.

Alkmaar vreest ongeregeldheden rond Europese wedstrijd

De lokale autoriteiten in Alkmaar laten zich voorlopig niet overtuigen door de diplomatieke druk. Burgemeester Anja Schouten bevestigde dat het verbod blijft gelden voor de wedstrijd tegen Hapoel Be’er Sheva op 15 oktober.

De beslissing kwam er na een risicoanalyse van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de veiligheid in het stadion, maar ook naar mogelijke demonstraties, verplaatsingen van supporters en de bredere geopolitieke context. De ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam in november 2024 speelden eveneens mee in de afweging.

Ook een compromis waarbij slechts een beperkt aantal bezoekende fans zou worden toegelaten, bleek geen oplossing. AZ respecteert de beslissing van de bevoegde instanties en bereidt zich voor op een Europese wedstrijd zonder supporters van de tegenstander.

Union moet Europese thuismatch in Duitsland afwerken

De situatie doet denken aan die van Union Saint-Gilloise. De Brusselaars zouden Hapoel Be’er Sheva op 22 oktober ontvangen in Leuven, maar burgemeester Mohamed Ridouani gaf geen toestemming om de wedstrijd daar te organiseren. Union moest daardoor op zoek naar een alternatief.

Dat werd Düsseldorf, waar de partij achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De club had liever een stadion dichter bij Brussel gevonden waar ook de eigen supporters welkom waren, maar dat bleek om veiligheidsredenen niet haalbaar.

Voor Union is de zaak dus al concreet voelbaar: de club verliest het thuisvoordeel van een stadion vol eigen fans. In Nederland wordt de wedstrijd van AZ wel in het eigen stadion gespeeld, maar blijft het uitvak leeg. De Israëlische regering probeert die beslissing nog te laten herzien, al lijkt Alkmaar voorlopig niet van plan om toe te geven.

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