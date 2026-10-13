Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

Eendracht Aalst Lede is zijn ongeslagen status kwijt in Tweede Nationale VV A. De Ajuinen lieten zich thuis met 1-2 verrassen door Kalken en moeten de leiding nu delen met KV Diksmuide Oostende. Aalst Lede-coach Jannes Tant vindt dat zijn team niet slecht voor de dag kwam en zag de scheidsrechter een vreemde beslissing nemen.

Eendracht Aalst Lede wilde na een 16 op 18 doorgaan op zijn elan en ook Kalken opzij zetten. Alleen pakte dat anders uit dan gehoopt. De bezoekers toonden zich een harde noot om te kraken en puurden uit hun weinige kansen twee goals. De thuisploeg kon daar slechts één treffer tegenover zetten.

Jannes Tant zag een gebrek aan geluk voor Aalst Lede

Jannes Tant was tevreden met de mentaliteit van zijn selectie. "Ik kan mijn spelers op het vlak van inzet en intensiteit niets verwijten", vertelde hij achteraf bij Het Laatste Nieuws. "Ze hebben er alles aan gedaan om een resultaat te boeken."

Volgens Tant was het grote verschil met de vorige weken dat Aalst Lede deze keer geen tikkeltje geluk had. Hij zag de bezoekers drie kansen creëren en scoren uit de omschakeling en uit een stilstaande fase. Jordy Schelfout zweefde de derde bezoekende kans uit de kruising.

Tant is verbaasd over een beslissing van de ref

Zelf creëerde Aalst Lede enkele goede kansen, maar de bezoekende doelman verrichtte twee "wereldreddingen", zoals Tant ze noemt. Daarnaast was de thuisploeg in de slotfase nog een paar keer gevaarlijk via een scrimmage.

Een strafschopfout op Benson Sakpege bleef zonder gevolgen, zag Tant. "De doelman duwde hem binnen de zestien en de ref gaf voordeel. De ref zei achteraf: ‘Omdat het een doelkans was, floot ik niet, maar het was wel fout’. Dat verbaast me wel."





Sakpege heeft meer speelminuten nodig

Aalst Lede moest het zonder vaste spits Joran Triest doen. Sakpege was zijn vervanger. "Sakpege deed het niet slecht, want hij woog op de defensie", vertelt Tant.

De spits moet echter meer spelen om fit te worden na de blessure die hij niet zo lang geleden opliep. Tant tempert daarom de verwachtingen. "We moeten nu niet meteen alles verwachten van die jongen."