Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."
Foto: © photonews
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KVK Ninove heeft bewogen weken achter de rug in Tweede Nationale VV A. De Oost-Vlamingen kregen op speeldag 6 een bolwassing van FC Lebbeke (5-0), maar herstelden zich daar goed van met een zege tegen Jong KV Mechelen. Het werd 3-2 voor het team van Jean-Pierre Vande Velde, al was er tijdens de rust wel een wake-upcall nodig van de Ninove-coach.

Ook tegen Jong KV Mechelen leek Ninove te gaan verliezen

Ninove verzorgt het spektakel in Tweede Nationale VV A. Tegen Oudenaarde (3-3), Kalken (4-2) en KRC Gent (7-4) zorgde het voor een doelpuntenrijke pot voetbal en ook in de laatste twee wedstrijden was dat het geval.

Tegen FC Lebbeke ging Ninove pijnlijk onderuit met 5-0. Vooral defensief wrong het schoentje in die wedstrijd. Zozeer zelfs dat coach Jean-Pierre Vande Velde aan de alarmbel trok. Ook thuis tegen Jong KV Mechelen leek het op speeldag 7 aanvankelijk fout te gaan lopen.

Ninove zet een 1-2-achterstand recht

De bezoekers liepen uit tot 0-2 en gingen rusten met een 1-2-voorsprong. Vande Velde wilde achteraf niets afdoen aan de prestatie van Jong KV Mechelen, maar zag zijn team tot tweemaal toe blunderen.

"Laat mij eerst stellen dat Jong Mechelen een goede ploeg is met flitsende spelers", vertelt de oefenmeester bij Het Laatste Nieuws. "Ik had vooraf beelden van twee matchen gezien en heb mijn spelers gewaarschuwd. Toch kregen we snel een domme goal tegen. Wat later nog één."

Vande Velde las zijn spelers tijdens de rust de levieten

Het dwong Vande Velde tot iets wat hij naar eigen zeggen nooit doet. "Ik heb in de kleedkamer mijn stem moeten verheffen en iedereen de levieten gelezen", klinkt het. Vande Velde beseft dat het kan gebeuren dat iemand een fout maakt, maar bij Ninove is het ondertussen een pijnlijke gewoonte geworden.

De wake-upcall miste zijn effect niet. Ninove toonde na de rust een ander gelaat en boog de achterstand om in een 3-2-zege. Vande Velde zag zijn ploeg na de pauze mooi voetbal brengen met doelkansen. 

Ninove moet nu een constante vinden

Ninove had het zichzelf moeilijker gemaakt dan nodig was en gaf Jong KV Mechelen voor de rust enkele cadeautjes. "De tegendoelpunten komen niet voort uit kansen die de tegenstander creëert, maar uit onze fouten." Na de pauze lukte het wel voor Ninove.

Vande Velde pikte er tot slot enkele uitblinkers uit. Op het middenveld met Matarrese en Polizzi liep het opnieuw goed, terwijl Olivier Romero belangrijk was met twee assists. Vande Velde wil nu een constante zien bij zijn ploeg. "Eens we daarin slagen, is de trein helemaal vertrokken", denkt hij.

Alles staat op een zakdoek in Tweede Nationale VV A

Ninove is door de zege opgeschoven naar de achtste plaats. Uit zeven wedstrijden puurde het tien punten. De volgende opdracht voor Vande Velde en co is een verplaatsing naar Oostkamp, de derde in de stand met amper één punt meer.

Achter het leidersduo Lede Aalst-Diksmuide Oostende (16 punten) staan maar liefst negen teams binnen twee punten. Met een zege tegen Oostkamp zou Ninove daardoor zomaar op de derde plaats kunnen terechtkomen.

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