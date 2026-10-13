Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

Netflix zet opnieuw een grote stap in de sportwereld. Het streamingplatform heeft de uitzendrechten voor het WK voetbal van 2030 binnengehaald en zal alle 104 wedstrijden live aanbieden. Toch is er een belangrijk detail: de overeenkomst geldt voorlopig uitsluitend voor Spanje en Andorra.

De aankondiging kwam dinsdag van Netflix zelf. In een officiële persmededeling bevestigt het bedrijf dat het de exclusieve rechten voor beide landen heeft verworven. Daarmee krijgt het toernooi, dat over vier jaar plaatsvindt, er een opvallende nieuwe uitzendpartner bij.

Alle wedstrijden op één platform

Spaanse en Andorrese voetbalfans zullen de volledige wereldbeker via Netflix kunnen volgen. Het platform wil zich bovendien niet beperken tot de aftrap en het laatste fluitsignaal. Er komen voorbeschouwingen, analyses tijdens de rust, nabeschouwingen en dagelijkse programma's met hoogtepunten.

Toch verdwijnen niet alle wedstrijden achter een betalend abonnement. Netflix belooft dat in Spanje minstens één wedstrijd per speeldag gratis te bekijken zal zijn. Ook alle duels van de Spaanse nationale ploeg, beide halve finales en de finale worden aangeboden aan een nationale zender die vrij te ontvangen is.

Welke zender daarvoor zal instaan, wordt pas later bekendgemaakt. Over het bedrag dat Netflix voor de overeenkomst betaalt, zijn evenmin details vrijgegeven.

Wat betekent dit voor België?

Voor Belgische supporters verandert er voorlopig niets. De aangekondigde deal gaat uitsluitend over de Spaanse en Andorrese markt. Er is dus geen sprake van dat Netflix daarmee ook de Belgische uitzendrechten heeft gekocht.





Het WK van 2030 wordt een bijzondere editie. Precies honderd jaar na het eerste wereldkampioenschap organiseren Spanje, Portugal en Marokko samen het toernooi. Daarnaast vinden in Uruguay, Argentinië en Paraguay enkele herdenkingswedstrijden plaats.

Netflix investeert al langer in rechtstreekse sportuitzendingen. In de Verenigde Staten en Canada bezit het al de rechten op de vrouwen-WK's van 2027 en 2031. Met een volledig WK mannenvoetbal zet het nu een veel grotere stap. De overeenkomst toont hoe streamingplatformen steeds nadrukkelijker hun plaats opeisen naast de traditionele televisiezenders. Een goede evolutie?