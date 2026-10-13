Op de markt: ex-coach uit de Pro League ontslagen na vijf nederlagen op rij

Thorsten Fink is niet langer trainer van Samsunspor. De voormalige coach van STVV en Racing Genk betaalt de rekening voor een dramatische reeks van vijf opeenvolgende nederlagen in Turkije.

Thorsten Fink is ontslagen als hoofdtrainer van Samsunspor. De 58-jarige Duitser, die in België aan de slag was bij STVV en KRC Genk, kon een negatieve spiraal bij de Turkse club niet meer keren.

Sterk eerste halfjaar, moeilijke seizoenstart

Fink streek pas in februari neer bij Samsunspor. Hij leidde de ploeg vorig seizoen naar een verdienstelijke zevende plaats, net buiten de Europese tickets. Ook in de Conference League maakte de club indruk door de achtste finales te bereiken.

Dat parcours leverde hem het vertrouwen op om aan het seizoen 2026-2027 te beginnen, maar de resultaten sloegen al snel om. Na zeven competitiewedstrijden verzamelde Samsunspor amper vier punten. De ploeg staat voorlaatste en blijft zo ver onder de verwachtingen.

Vijfde nederlaag op rij wordt Fink fataal

De recente verliespartij was al de vijfde nederlaag op een rij voor Samsunspor. Voor het bestuur vormde dat het einde van het verhaal voor Fink, zo bevestigde de club via de eigen sociale kanalen.

"We danken Thorsten Fink voor de inzet die hij voor Samsunspor heeft getoond, de verantwoordelijkheden die hij heeft opgenomen en het professionalisme dat hij tijdens zijn ambtstermijn heeft getoond (...) De bijdrage van hem en zijn staf aan het Europese parcours van onze club zal altijd een speciale plaats innemen. We nemen met respect en de beste wensen afscheid en wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het in de mededeling van de Turkse club.





Keert Fink ooit terug naar België?

Door zijn ontslag is Fink opnieuw beschikbaar op de trainersmarkt. Zijn naam zou in de toekomst dus weer kunnen opduiken bij een club uit de Jupiler Pro League.

De Duitser liet in België alvast een sterke indruk na. Bij STVV boekte hij goede resultaten, waarna hij naar KRC Genk trok. Vooral zijn aanvallende en aantrekkelijke speelstijl werd in Limburg gesmaakt.