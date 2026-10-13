Opinie Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, clubwatcher KV Mechelen
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Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen
Foto: © photonews
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KV Mechelen blinkte van trots toen het in juli met Dennis Praet de Gouden Schoen van 2014 kon strikken. Het voorbije weekend heeft Malinwa ook voor het eerst sinds de komst van Praet een competitiematch winnend afgesloten. Praet bleef 80 minuten op de bank. Geen enkele speler moet panikeren na amper één keer bankzitten, maar wat is het verhaal hierachter?

Het bankzittersstatuut van Praet passeerde geruisloos. Omdat KV Mechelen eindelijk nog eens aan het langste eind kon trekken en ook omdat zijn vervanger Marco Lecherf een prima prestatie neerzette. Voor de 19-jarige Lecherf was het nog maar de elfde profwedstrijd uit zijn loopbaan. Het zou dus straf zijn moest de jonge Fransman voortaan elke keer aan de aftrap staan. 

Mechelen zal de ervaring van Praet zeker nog kunnen gebruiken. Bovendien was hij in het voor zijn club tegenvallende seizoensbegin een van de meest verdienstelijke spelers. Op Transfermarkt kunt u ook zien dat Praet in de eerste zeven speeldagen telkens minstens 75 minuten tussen de lijnen stond. Praet speelde volledige matchen in La Louvière en Lommel, waar KVM twee van zijn betere tweede helften speelde. Hij kan dus zeker zijn plek hebben in dit team.

Technisch vermogen Praet of box-to-box nodig?

Hij moest echter ook veel verdedigend werk opknappen en was niet te beroerd om dit te doen. Er kan Praet dus weinig verweten worden en eerder dit seizoen was er ook nood aan een technische speler naast Hammar. Alleen is de vraag of KVM in de speelwijze van Vanderbiest niet nog meer gebaat is bij een profiel als Lecherf, die als een box-to-box kan fungeren. Niet vergeten dat Praet in de basiself de opvolger was van Mrabti, die regelmatig in de zestien infiltreerde.

Dat heeft Praet minder. Het opstellen van Lecherf kan een manier zijn om met meer dynamisch spel sneller de overkant te bereiken. "Het is positief wat hij al brengt. Hij heeft een enorm loopvermogen. Je ziet ook dat hij soms in de problemen komt omdat hij bij momenten te veel wil gaan lopen", zegt Vanderbiest over Lecherf. Te veel is niet goed. Te weinig ook niet, want dan gaan mogelijkheden verloren op een snelle omschakeling. Aan Lecherf om het evenwicht te vinden.

Praet kan ook alternatief voor Van Brederode zijn


Daarnaast werd ook de aanpassing aan de intensiteit van de Jupiler Pro League eerder genoemd als een werkpunt. De mate waarin hij dit oppikt, kan van invloed zijn op de speelkansen van Praet. Een andere mogelijkheid is dat Praet eerder een concurrent wordt van sterkhouder Van Brederode en zo dichter bij het doel van de tegenstander van nut kan zijn. Dan dreigt een plek op de bank wel vaker.

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