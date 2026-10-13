Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"
Foto: © photonews

De niet-gegeven strafschop voor Standard in de Waalse derby overschaduwde de rest van de wedstrijd. In La Tribune op RTBF werd maandag uitgebreid teruggekomen op de opvallende scheidsrechterlijke beslissing. Ook Philippe Albert spaarde zijn woorden niet.

Wie van oordeel is dat Standard in de slotfase tegen Sporting Charleroi geen penalty verdiende, zal met sterke argumenten moeten komen. Zelfs aan de kant van de Zebra's werd erkend dat Aurélien Scheidler Salieu Drammeh in de laatste minuten van de Waalse derby foutief afstopte.

Ook aan tafel bij La Tribune op RTBF heerste er grote verbazing. Voormalig scheidsrechter Alexandre Boucaut, tegenwoordig analist, begreep niet waarom de fase zo weinig aandacht kreeg van de wedstrijdleiding. "We zitten voorbij de negentigste minuut, je weet dat Standard nog zal aandringen. Een aanvaller die in zijn eigen zestien verdedigt, maakt nu eenmaal sneller een fout dan een verdediger. Er zijn genoeg signalen die maken dat je deze fase nauwgezet moet volgen."

Albert viseert videoref Boterberg

Volgens Boucaut stond scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui ook niet ideaal opgesteld. "Ik had hem graag iets meer naar rechts zien staan. Van daaruit had hij dat contact veel beter kunnen zien", aldus de ex-ref. De hoofdarbiter zag de overtreding niet, maar kreeg evenmin een oproep van de VAR.

Philippe Albert stelde zich vragen bij die passiviteit. "Misschien neemt hij geen risico omdat hij denkt dat de VAR hem toch nog zal oproepen", opperde de voormalige Rode Duivel. De meer ervaren Jan Boterberg zat achter de videoschermen. Albert hoopt dat die fout niet zonder gevolgen blijft.

"Is hij niet wat te ervaren? Op een bepaald moment moet je toch sancties durven nemen. Dit is een enorme fout. Ofwel is het oneerlijkheid, ofwel onbekwaamheid. En ik hoop dat het onbekwaamheid is", reageerde de ex-speler van Anderlecht en Charleroi bijzonder scherp.

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"Een duidelijke en overduidelijke fout"

Alexandre Boucaut nam het niet op voor zijn voormalige collega's. "De taak van de VAR is heel feitelijk. Het contact is misschien licht en de aanvaller overdrijft mogelijk wat, maar hij heeft de bal aan de voet en volledig onder controle. Hij heeft geen enkele reden om zich zomaar te laten vallen", analyseerde hij.

Voor Boucaut was er dan ook geen discussie over de VAR-interventie. "Is dit een duidelijke en overduidelijke fout? Ja. Dat moet vijftien seconden kosten om te controleren."

De voormalige scheidsrechter zocht wel naar een mogelijke verklaring voor de opvallende misser. "Ze krijgen wellicht zoveel verschillende richtlijnen voorgeschoteld: Belgische instructies, richtlijnen van de UEFA en van de FIFA. Iedereen heeft een andere visie. Misschien raken ze daarin wat het noorden kwijt."

"Er is ook nog een supervisor aanwezig. Zelfs al is dat niet zijn taak, hij kan rechtstaan en hen wakker schudden. Maar goed, als hij ook vond dat het geen penalty was ... Misschien vonden ze het contact gewoon te licht", besloot hij.

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