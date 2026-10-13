Standard liet de kans liggen tijdens zomermercato: spits is dé verrassing van seizoensstart

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Standard liet de kans liggen tijdens zomermercato: spits is dé verrassing van seizoensstart
Foto: © photonews

Norman Bassette werd dit weekend uitgeroepen tot man van de match bij KVC Westerlo. Met vijf doelpunten in acht wedstrijden ontpopt de Gaumenaar zich tot een van de opvallendste namen van deze seizoensstart, nadat hij enkele moeilijke jaren achter zich lijkt te laten.

Norman Bassette beleeft een droomstart bij KVC Westerlo. De 21-jarige aanvaller was dit weekend opnieuw bepalend en kreeg na zijn sterke prestatie de trofee van man van de match. Zijn teller staat inmiddels op vijf treffers in acht wedstrijden: cijfers die zijn heropleving in de Kempen perfect samenvatten.

Dat is opvallend voor een speler die de voorbije seizoenen vooral met twijfels, blessures en weinig stabiele passages werd geconfronteerd. Bassette lijkt in het Kuipje opnieuw de aanvaller te worden die eerder al veelbelovende flitsen liet zien bij onder meer KV Mechelen en de beloften van Caen.

Van onverwachte Rode Duivel naar moeilijke periode

17 november 2024 blijft een bijzondere datum voor Bassette. Samen met Killian Sardella maakte hij toen, vrij onverwacht, zijn debuut bij de Rode Duivels. België verloor die wedstrijd tegen Israël in het Hongaarse Debrecen, een duel dat achteraf ook het einde van het tijdperk-Domenico Tedesco zou inluiden.

Voor Bassette zelf bleef die selectie wel een mijlpaal. Hij was op dat moment speler van Coventry City, maar had daar pas zes wedstrijden gespeeld en nog niet gescoord. Zijn oproep kwam er mede door een golf aan afzeggingen en omdat Tedesco geregeld spelers uit de nationale beloftenploeg naar de A-kern doorschoof.



Na dat internationale hoogtepunt verdween Bassette opnieuw wat uit beeld. Hij kwam dat seizoen bij Coventry City aan 25 optredens en twee doelpunten. De verwachtingen die na zijn debuut bij de Rode Duivels rond hem ontstonden, wogen mogelijk ook op zijn ontwikkeling.

Meniscusblessure remde zijn ontwikkeling af

De aanvaller had in januari 2024 een zware meniscusblessure opgelopen. Het leek erop dat hij daarna lange tijd niet meer dezelfde scherpte en explosiviteit vond. Nochtans had Bassette voordien indruk gemaakt: bij het tweede elftal van Caen scoorde hij zestien keer in zestien wedstrijden, terwijl hij tijdens zijn uitleenbeurt bij KV Mechelen eveneens veel potentieel had getoond.

Ook de uitleenbeurten die volgden, bij Kaiserslautern en Reims, brachten niet meteen de gehoopte doorbraak. Daardoor was een terugkeer naar België de logische stap om opnieuw vertrouwen, ritme en speelplezier te vinden.

Westerlo profiteert, Standard blijft achter met vragen

Die Belgische terugkeer had nochtans bijna bij Standard plaatsgevonden. Een transfer naar Sclessin had bovendien een mooi verhaal opgeleverd. Bassette genoot zijn opleiding bij AS Eupen en was als jongen abonnee bij de Rouches. Toch kwam de overgang naar Luik er niet, ondanks de interesse van Standard.

Uiteindelijk trok Bassette op uitleenbasis naar Westerlo. Daar bloeit hij helemaal open. Het parcours doet denken aan dat van Lucas Stassin, een andere Belgische belofteninternational die via de Kempen een stevige stap vooruit zette.

Met vijf goals in acht wedstrijden is Bassette een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League. Voor Westerlo is hij een schot in de roos, terwijl Standard zich mogelijk afvraagt waarom het dossier niet werd afgerond. En als de jonge spits dit niveau aanhoudt, lijkt een nieuwe oproep voor de Rode Duivels op termijn allerminst uitgesloten.

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