Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”
Foto: © photonews

De niet-gefloten strafschop voor Standard in de Waalse derby tegen Charleroi blijft voor heel wat discussie zorgen. De Rouches verloren met 0-1, maar vooral de fase met Salieu Drammeh in het strafschopgebied bleef nazinderen. Ook in de podcast Ongefilterd werd de arbitrage stevig onder vuur genomen. Stijn Stijnen en Olivier Deschacht spaarden hun kritiek niet.

Radja Nainggolan vatte zijn verbazing kort samen met een opvallende uitspraak: “Zelfs Botticelli ziet dit hé.” De voormalige Rode Duivel verwees daarmee naar de fase waarin Drammeh op de voet werd gestapt, zonder dat de scheidsrechter naar de stip wees.

Stijnen begrijpt de VAR-beslissing niet

Olivier Deschacht kon nog begrip opbrengen voor de scheidsrechter op het veld. “Dat de scheidsrechter dit niet ziet, oké, dat kan je begrijpen”, klonk het. 

Stijnen was het daarmee niet helemaal eens. “Hij stond nochtans goed gepositioneerd. Maar hoe kan je nu met drie mensen naar het scherm kijken en tot de conclusie komen dat dit geen penalty is?”, vroeg de voormalige doelman zich af.

Stijnen pleitte daarbij opnieuw voor meer betrokkenheid van ex-voetballers bij de VAR. Deschacht zag daar meteen een mogelijk probleem: “Stel je voor dat ik in de VAR zit met mijn Anderlecht-verleden of jij, Stijn, met je Club Brugge-verleden. Dat gaat toch niet?”

Volgens Stijnen ligt het probleem vooral bij de beoordeling van de fase. “Drie mensen hebben geoordeeld dat hij niet moet gaan kijken, daar ligt het probleem”, merkte hij op.

“Zelfs een scheidsrechter uit vierde provinciale ziet dit”

Deschacht was nog een stuk scherper in zijn oordeel. “Zelfs een scheidsrechter uit vierde provinciale ziet dat dit penalty is. Enkel die drie onnozelaars hebben het niet gezien. Schorsen gewoon, alle drie”, haalde hij uit.

De kritiek bleef niet beperkt tot de podcast. Ook Jonathan Lardot, hoofd van de Belgische scheidsrechters, oordeelde achteraf dat Standard in die fase een strafschop had moeten krijgen. Volgens hem was het contact op de voet van Drammeh duidelijk genoeg om tussenbeide te komen.

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