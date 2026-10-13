Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk. Zeker nu er grote interesse is uit de Premier League.