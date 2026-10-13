Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'
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Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk. Zeker nu er grote interesse is uit de Premier League.
Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'
Aleksandar Stanković komt nog steeds weinig aan spelen toe bij Internazionale. De voormalige sterkhouder van Club Brugge moet het doen met korte invalbeurten. Het afgelopen weekend mocht hij 29 minuten meevoetballen in de 3-0-zege tegen Parma.
De Serviër had zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld bij zijn terugkeer naar Milaan. Maar volgens transferexpert Ekrem Konur staan verschillende Premier League-clubs klaar om Stanković een reddingsboei toe te werpen. De geïnteresseerde clubs zouden doorduwen voor zijn komst en een bod van 40 miljoen euro voorbereiden voor de wintermercato.
Stanković zou niet azen op een vertrek, maar zijn beperkte speelminuten zouden daar weleens anders over kunnen beslissen.
🚨 #InterMilan Premier League clubs are applying a high press to sign Inter Milan's 21-year-old midfielder Aleksandar Stanković! 👀 → While the Serbian international isn't actively forcing a move, continued bench time could trigger an early exit strategy. 💰 → Premier League suitors are lining up a €40m bid to land the promising defensive midfielder in January.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 12, 2026
Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'
Transferexpert Ekrem Konur komt met meer details over het dossier van Aleksandar Stankovic. Internazionale activeerde afgelopen zomer de terugkoopclausule van de Servische middenvelder. Het legde daarvoor 23 miljoen euro op tafel.
Er waren echter al meteen kapers op de kust. Zo zou er een bod van 40 miljoen euro (plus 5 miljoen aan bonussen) uit de Premier League zijn gekomen. Inter veegde dat echter van tafel.
Afgelopen zomer polsten Torino en enkele clubs uit de Champions League dan weer voor een potentiële huurdeal. Ook zij kwamen van een kale reis terug.
Konur bevestigt dat Inter nu een uitleenbeurt in januari overweegt. Het zou daarover in gesprek zijn. Met welke club, voegt Konur er niet aan toe.
🚨 #InterMilan Inter Milan in talks for January loan move of 21yo Aleksandar Stankovic.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 25, 2026
📌 Past → Rejected Torino & UCL clubs’ loan offers in summer.
💷 Premier League → Inter turned down €40M + €5M bonus bid. https://t.co/goGsTvCLJm pic.twitter.com/WFoLlCXlNV
Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk.
Internazionale haalde Stankovic afgelopen zomer terug naar Italië door de terugkoopclausule van 23 miljoen euro te activeren. De middenvelder tekende vervolgens een contract tot juni 2031. Diverse teams wilden hem deze zomer nog komen wegkapen in Milaan.
Daar ging Internazionale - ondanks aanbiedingen tot meer dan veertig miljoen euro - niet op in. Zij wilden hem graag een volwaardige kans aanbieden in Italië na een toch wel indrukwekkend seizoen bij Club Brugge - inclusief titel in de Jupiler Pro League.
Aleksandar Stankovic krijgt tot op heden weinig speelkansen bij Internazionale
Maar: tot dusver is er nog niet al te veel speeltijd voorzien voor Aleksandar Stankovic. Volgens La Gazzetta dello Sport is er bij Inter voorlopig geen paniek over zijn beperkte speeltijd. Dat toonaangevende medium lijkt dan ook aan te geven dat het een kwestie van tijd is.
Internazionale gelooft dan ook volop in de middenvelder, dus willen ze niet al te snel aan kapitaalsvernietiging gaan doen. Maar wat als er de komende maanden niet meer speelminuten in zitten voor Stankovic? Dan komt mogelijk Club Brugge opnieuw aan de horizon.
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Kan Club Brugge gebruik maken van de problemen van Stankovic bij Internazionale?
Club Brugge zou namelijk kunnen profiteren van de zaak door hem op huurbasis opnieuw binnen te halen. De contacten tussen beide ploegen zijn goed, al zou het financiële van de zaak door het hoge loon voor Stankovic meteen roet in het eten kunnen gooien.
In Milaan wordt gesproken over een mogelijke verhuur in januari van de 21-jarige Servische middenvelder Aleksandar Stankovic, zodat de voormalige speler van Club Brugge regelmatig aan spelen kan toekomen. In de zomer klopte onder meer Torino al op de deur. Als er geen speelkansen komen de komende maanden, dan zou Club Brugge wel degelijk kans maken volgens diverse Italiaanse kranten.
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