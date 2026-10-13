Vader van Club Brugge-spits Tresoldi doet opvallende uitspraak over Inter: “Ik weet niet of hij zou accepteren

Nicolò Tresoldi staat dinsdagavond met Club Brugge tegenover Inter, maar een mogelijke overstap naar de Italiaanse topclub zou niet vanzelfsprekend zijn. Dat beweert zijn vader Emanuele in een interview met het Italiaanse sportdagblad La Gazzetta dello Sport. De spits droomt namelijk van een ander shirt: dat van AC Milan, de grote rivaal van Inter.

“Zijn droom is om het shirt van AC Milan te dragen”, vertelt zijn vader. Wanneer hem vervolgens wordt gevraagd wat er zou gebeuren als Inter zich ooit voor zijn zoon zou melden, komt er een opvallend antwoord. “Ik weet helemaal niet zeker of hij zou accepteren. De supportersziel zou het wel eens kunnen winnen.”

Van kinds af aan fan van AC Milan

De liefde voor Milan zit er volgens Emanuele al vroeg in. “Hij werd verliefd op Kaká, Inzaghi en Pato. Er was geen manier om hem nog van gedachten te doen veranderen”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport.

Voor Tresoldi wordt het duel met Inter bovendien een bijzondere gelegenheid. De aanvaller, geboren in 2004, speelt voor het eerst in San Siro. Dat stadionbezoek krijgt zo een extra dimensie voor iemand die droomt van een carrière bij AC Milan.

Intussen timmert Tresoldi aan de weg bij Club Brugge. De overstap vanuit de Duitse tweede klasse was een grote stap, maar volgens zijn vader helpt het hem om zowel als voetballer als als mens te groeien. Hij beseft ook dat er nog werk aan de winkel is. “Hij moet een complete spits worden, terwijl hij op dit moment niet één uitgesproken kwaliteit heeft die er echt bovenuit steekt. Hij moet zich op alle vlakken verbeteren. Dat zal hij ook doen.”

Italië of Duitsland? Een moeilijke keuze

Niet alleen op clubniveau staat Tresoldi voor een belangrijke beslissing. Hij kan ook kiezen tussen Italië en Duitsland als nationale ploeg. Hoewel hij in Italië geboren werd en Italiaanse roots heeft, groeide hij op in Duitsland en doorliep hij er de jeugdreeksen.



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Zijn vader begrijpt dat die band zwaar doorweegt. “Ik ben Italiaan, en Nicolò ook, door geboorte en familie. Maar er zijn banden van dankbaarheid die je niet zomaar kunt negeren.”

Tresoldi wil eerst zijn traject bij de Duitse U21 afwerken en daarna beslissen. Welke keuze hij ook maakt, volgens zijn vader zal hij iemand teleurstellen. Maar één ding lijkt duidelijk: als Inter ooit aanklopt, zal de liefde voor Milan mogelijk een rol spelen.