Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing
Foto: © photonews

Vincent Kompany en Bayern München hebben voor hun Champions League-wedstrijd tegen Viking Stavanger een onaangename verrassing gekregen. Terwijl de Duitse recordkampioen zich in Noorwegen voorbereidde op zijn tweede Europese duel van het seizoen, werd midden in de nacht vuurwerk afgestoken voor het spelershotel. Wie achter de actie zit, is voorlopig onbekend.

Bayern verblijft in het Radisson Blu Atlantic Hotel in Stavanger. Volgens de Duitse krant BILD, die ter plaatse was, begon het lawaai dinsdag rond 1.15 uur. Bijna twee minuten lang werden vuurwerkpijlen afgestoken. De knallen waren zelfs aan de haven te horen en de lichtflitsen waren boven omliggende gebouwen zichtbaar.

Bayern München krijgt ongewenst nachtelijk bezoek

De actie vond plaats op minder dan twintig uur van de aftrap. Volgens de Duitse berichtgeving kwamen geen politieagenten of andere ordediensten ter plaatse. Sport BILD houdt rekening met de mogelijkheid dat aanhangers van Viking de rust van de bezoekers wilden verstoren, maar daarvoor ontbreekt bevestiging.

Ook is niet bekend of Kompany en zijn spelers daadwerkelijk wakker werden. Van een officiële reactie van Bayern over de gevolgen voor de nachtrust is voorlopig geen sprake.

Kompany maakte hetzelfde al mee bij Feyenoord

In januari 2025 kreeg Bayern met een gelijkaardig incident te maken voor de Champions League-verplaatsing naar Feyenoord.

Ook toen werd voor het hotel vuurwerk afgestoken. Doelman Manuel Neuer bevestigde achteraf dat de spelers wakker waren geworden. Bayern verloor vervolgens met 3-0 in Rotterdam, al wilde Neuer het resultaat niet aan de verstoorde nacht koppelen.

Ook kunstgras vormt uitdaging voor Bayern

De voorbereiding in Stavanger was sowieso bijzonder. Viking speelt op kunstgras, een ondergrond waarop Bayern vrijwel nooit officiële wedstrijden afwerkt. De Duitse club reisde daarom vroeger naar Noorwegen en trainde maandag al in het stadion om aan het veld te wennen.

Bovendien moet Kompany het zonder Neuer stellen. De doelman kampt met voetklachten, waardoor Jonas Urbig normaal gesproken zijn plaats inneemt. Bayern begon de Champions League met een 5-0-zege tegen Bodø/Glimt en hoopt dinsdagavond om 21 uur ook zijn tweede wedstrijd te winnen.

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