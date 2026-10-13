Wat denkt Van Bommel? Genk-kapitein Bryan Heynen is duidelijk over Rode Duivels

Bryan Heynen kon zaterdagavond tevreden terugblikken op de overwinning van KRC Genk tegen KV Kortrijk. De aanvoerder zag zijn ploeg na een moeilijke seizoensstart de juiste reactie tonen, maar waarschuwt dat één goede wedstrijd niet volstaat. Vooral de mentaliteit moet volgens hem nu negentig minuten lang zichtbaar blijven.

De lange interlandbreak maakte de voorbereiding niet vanzelfsprekend. Een groot deel van de kern was weg met de nationale ploegen, waardoor Jess Thorup en zijn staf tactisch minder konden doen. De spelers die in Genk bleven, kregen dan weer de kans om individueel aan hun werkpunten te sleutelen.

Na afloop vertelde Heynen dat de volledige groep tijdens de laatste dagen van de interlandperiode uitgebreid terugkeek naar de eerste weken van het seizoen. “We hebben teruggekeken naar de voorbije weken. Zo konden we aanduiden waar we nog stappen moeten zetten.”

Mentaliteit negentig minuten tonen

Ook de mentaliteit binnen de ploeg kwam daarbij nadrukkelijk aan bod. Thorup vertelde na de wedstrijd al dat hij meer winaarsmentaliteit wilde zien, en Heynen sluit zich daarbij aan.

“Ik vind dat iedereen de wil om te winnen toont, maar het is iets wat we 90 minuten moeten kunnen volhouden”, aldus de Genkse kapitein. Tegen Kortrijk zag hij op dat vlak een stap vooruit. “Daar bleek dat we dat kunnen, nu moeten we het gewoon volhouden.”

Genk won uiteindelijk overtuigend en hield ook de nul. Voor Heynen wordt het nu vooral zaak om die prestatie niet als een uitschieter te laten eindigen.





Rode Duivels blijven in zijn hoofd zitten

Voor Heynen persoonlijk blijft er ondertussen nog een andere ambitie leven. De middenvelder verzamelde tot dusver één interland voor België. In maart 2025 mocht hij tegen Oekraïne invallen, opvallend genoeg in het stadion van Genk.

Die ervaring smaakte duidelijk naar meer. “Zolang die kans er is, wil ik graag terug. Ik heb er één keer van mogen proeven en dat was een unieke beleving.”

Heynen beseft tegelijkertijd dat hij een nieuwe oproep niet zelf in handen heeft. “Het zijn keuzes van anderen. Ik kan niet veel meer doen dan mijn best hier bij Genk, en dan zien we wel.”

Voor de kapitein ligt de opdracht dus voor de hand: Genk opnieuw naar boven helpen en hopen dat sterke prestaties op clubniveau uiteindelijk ook opnieuw de deur naar de Rode Duivels openen.