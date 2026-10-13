"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

Lionel Messi (39) is Argentijns international af. De meervoudige Ballon d'Or-winnaar nam onlangs in Buenos Aires uitgebreid afscheid van zijn landgenoten. De fans van FC Barcelona blijven ondertussen op hun honger zitten. Dat zou alles te maken met voorzitter Joan Laporta. Zolang die op zijn stoel zit, zou Messi geen afscheid willen nemen. Ex-voorzitter Joan Gaspart vindt het een flauw excuus.

Lionel Messi verhuisde in 2000 van Newell's Old Boys naar FC Barcelona. Gaspart was destijds de voorzitter van Barça en zou die functie tot 2003 bekleden. Hij zag hoe Messi bij Barça uitgroeide tot de beste speler ter wereld en alle clubrecords van de tabellen voetbalde.

Niemand die zich ooit had ingebeeld dat Messi ooit voor een andere club zou spelen, maar financiële problemen van de Blaugrana beslisten daar anders over. De Vlo verhuisde in 2021 naar PSG. In 2023 volgde een transfer naar Inter Miami, waar hij nog altijd de kost verdient.

Barcelona is groter dan Messi

Een afscheid van de Barça-fans kwam er in al die jaren nog niet. Gaspart liet er zich over uit in de podcast 'Solo para Culés'. "Laat me duidelijk zijn: wat volgt zeg ik met het diepste respect voor de speler", vertelt de ex-voorzitter er.

"Maar Lionel zou best wat voorzichtiger mogen zijn. Barcelona is groter dan hij. Ja, Messi is een geweldige speler en zelfs de beste van de wereld. Maar dat is hij ook deels dankzij Barcelona. Dat mag hij nooit vergeten."

Messi móét afscheid nemen van de Barça-aanhang

Volgens Gaspart mag Messi zijn afscheid niet laten afhangen van wie er voorzitter is van de club. "Wie denkt hij wel dat hij is? Wie er ook voorzitter is, hij moet naar het stadion komen om afscheid te nemen van de aanhang", vindt hij.





Gaspart is bereid om Messi nog wat tijd te geven, maar zal zich beginnen te ergeren als Messi excuses blijft verzinnen. "Als 'Leo' pas komt op de dag dat Laporta geen voorzitter meer is, weiger ik naar zijn eerbetoon te gaan." Een stevig statement.