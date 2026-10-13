WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

Geen eerste WK voor de Red Flames. De Belgische dames verdedigden in de kwalificaties tegen Polen een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd, maar moesten na een uitputtingsslag het hoofd buigen. De wedstrijd eindigde op 3-2. In de verlengingen werd niet gescoord, waarna Polen het afmaakte met strafschoppen.

België trok met 1-0 naar Polen

De Belgen hadden vorige week een eerste belangrijke stap gezet naar de kwalificatie voor de volgende ronde. De Flames haalden het dankzij een doelpunt van Elena Dhondt net voor de rust. Het was een krappe marge, maar wel een die perspectief bood. Mariam Toloba kreeg halfweg de eerste helft in Polen een goede mogelijkheid, maar de Poolse doelvrouw redde haar kopbal.

Pajor stuurt Polen met voorsprong de rust in

Net voor de pauze ging Flames-sluitstuk Louise Seynhaeve dan in de fout op een hoekschop. Barça-ster Ewa Pajor profiteerde om de 1-0 aan te tekenen. Even later mikte Pajor op de lat, maar we gingen rusten met een krappe Poolse voorsprong.

De Flames kwamen goed uit de kleedkamer. Amy Littel mocht tijdens de rust invallen en luisterde haar debuut op met de gelijkmaker. Wullaert gooide voor doel, waar Littel binnenwerkte.

Pajor zorgt voor strafschoppen

De Polen gingen op zoek naar een nieuwe voorsprong en leken die ook te hebben gevonden via Kamczyk. Wos stond echter in buitenspelpositie en in de baan van de bal. Afgekeurd. Even later was het toch raak voor de thuisploeg. Paulina Tomasiak haalde uit en haar grondscherend schot verdween in doel: 2-1. We kregen verlengingen.

De Poolse dames hadden daarin bloed geroken en duwden door. Het waren echter de Flames die opnieuw op het scorebord raakten. Jarne Teulings kopte goed binnen en leek België naar de volgende ronde te sturen. Maar dat was buiten Pajor gerekend. De topaanvaanvalster glipte voorbij alles en iedereen en legde binnen: 3-2.





Strafschoppen moesten dan maar voor de beslissing zorgen. Daarin was Polen de beste na missers van Teulings en Vanzeir. Opnieuw geen WK voor de Red Flames.