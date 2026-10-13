Zware kritiek op Matias Fernandez-Pardo: Engelse pers genadeloos

Newcastle United ging maandag zwaar onderuit op het veld van Coventry City. Matias Fernandez-Pardo kon het tij niet keren en beleefde een bijzonder moeilijke avond. Engelse waarnemers trekken dan ook een duidelijke conclusie: de Rode Duivel hoort volgens hen niet in de spits thuis.

Waarom wordt Matias Fernandez-Pardo eigenlijk beschouwd als een centrumspits? Die beeldvorming ontstond na een sterke periode van drie maanden bij Lille, waar zijn trainer hem centraal posteerde. De Belg scoorde er vijf keer in tien wedstrijden.

Toch speelde Fernandez-Pardo voordien vrijwel zijn hele loopbaan als flankaanvaller. Als nummer 9 kon hij vooral zijn snelheid en loopacties in de diepte benutten, met name in de omschakeling.

Ook bij de Rode Duivels geen vaste spits

Rudi Garcia lijkt die nuance ook te hebben gezien. De bondscoach nam Fernandez-Pardo als aanvaller mee naar het WK 2026, maar liet hem in de groepsfase slechts drie keer invallen. In twee van die wedstrijden kreeg hij zelfs een rol op de flank.

Ook Mark van Bommel leek niet volledig overtuigd. Hij hield Fernandez-Pardo tijdens de laatste twee Nations League-wedstrijden op de bank, nadat de aanvaller eerder wel enkele minuten kreeg in Italië en tegen Frankrijk.

Engelse pers kraakt optreden bij Newcastle

Maandag trok Newcastle United naar Coventry City, waar het een pijnlijke 4-1-nederlaag leed. Fernandez-Pardo kon die afstraffing uiteraard niet in zijn eentje voorkomen, maar kreeg na afloop wel stevige kritiek. Vooral zijn grote misser voor een leeg doel viel op bij de Engelse volgers.





A chastening evening for Newcastle, with another 4-1 away defeat. #NUFC actually created plenty chances and looked dangerous in attack - it felt like they might get something after Botman’s goal - but it’s wide open at the back again. And that’s against a Coventry team that had only scored once in the Premier League in 5 games … until tonight. Feels like they need to get back to the 4-3-3 (as there isn’t a proper no.10 in the squad) and get some solidity back into the midfield. Teams are running over the top of the midfield due to lack of numbers & physical presence. More evidence tonight that Wissa isn’t a 10, Willock isn’t a 6, and Fernandez-Pardo isn’t a 9. — Keith Downie (@SkySports_Keith) October 12, 2026

"Opnieuw het bewijs vanavond dat Wissa geen nummer 10 is, Willock geen nummer 6 en Fernandez-Pardo geen nummer 9", schreef Sky Sports-journalist Keith Downie, die Newcastle op de voet volgt, op X.

Ook Chris Waugh van The Athletic, eveneens gespecialiseerd in Newcastle United, deelt die analyse. Volgens hem is Fernandez-Pardo "een flankspeler, geen nummer 9". Het is ook op de flank dat de Belg eerder doorbrak bij KAA Gent en Lille, voor hij vorig seizoen tijdelijk centraal werd uitgespeeld.

Waar ziet Newcastle zijn miljoenenaankoop?

De vraag blijft dan ook welke rol Newcastle voor ogen had toen het 60 miljoen euro neertelde voor Fernandez-Pardo. Ziet de club in hem de nieuwe diepe spits, of vooral een aanvallende optie op de linkerflank?

⚫ Pathetic late collapse 😱 ⚪ Repeatedly shooting themselves in the foot 🤯 ⚫ Alarming 2nd-straight 4-1 away defeat 😬 ⚪ Myriad Qs for Jaissle ⁉️ ⚫ Fernandez-Pardo a winger, not a striker? ⚖️ 📝 #PUSB 4-1 #NUFC analysis, w/ @GeorgeCaulkin: #COVNEW https://t.co/nRRl6ph1yg — Chris Waugh (@ChrisDHWaugh) October 12, 2026

Fernandez Pardo in front of goal #NUFC https://t.co/o6Ja7YkdoV — JH (@JH37777) October 12, 2026

fernandez-pardo is actually so f.u.c.king shit — (fan) Baaz (@THECITYFAN1884) October 12, 2026