📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter
Foto: © photonews

Brandon Mechele heeft dinsdagavond niet alleen sportief een memorabele avond beleefd met Club Brugge. De ervaren verdediger speelde een groot deel van de wedstrijd tegen Inter met een gebroken neus, maar weigerde zich te laten vervangen en maakte de partij uiteindelijk volledig uit.

Kort na de rust kreeg Mechele een stevige elleboogstoot te verwerken. De centrale verdediger had meteen veel last van zijn neus, maar kon na verzorging verder. Met proppen in zijn neus werkte hij uiteindelijk nog zowat veertig minuten af.

Volgens Het Laatste Nieuws bleek achteraf dat Mechele daadwerkelijk een neusbreuk had opgelopen. Opvallend genoeg is het al de derde keer in zijn carrière dat hij zijn neus breekt. De kans bestaat dan ook dat de verdediger de komende weken met een beschermend masker zal aantreden.

Mechele blijft gewoon staan

Dat Mechele de wedstrijd ondanks die blessure uitspeelde, past bij zijn reputatie binnen Club Brugge. De 33-jarige verdediger is al jaren een van de vaste waarden achterin en heeft ondertussen een pak ervaring verzameld in zowel de Belgische competitie als Europa.

Ook tegen Inter was zijn aanwezigheid belangrijk. Club Brugge beleefde een bijzonder spectaculaire avond in San Siro en trok uiteindelijk met 3-4 aan het langste eind. Nicolò Tresoldi kroonde zich met drie doelpunten tot de grote uitblinker, maar achterin moesten Mechele en co. tot het einde blijven knokken om de voorsprong vast te houden. Mechele deed dat dus met een gebroken neus.

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Mogelijk masker voor komende wedstrijden

Veel tijd om te herstellen is er bovendien niet. Club Brugge zit midden in een druk programma en zal de komende weken opnieuw op meerdere fronten aan de bak moeten.

Een neusbreuk hoeft een voetballer niet noodzakelijk lange tijd aan de kant te houden. Met voldoende bescherming kan vaak worden doorgespeeld, waardoor een speciaal masker voor Mechele een logische oplossing lijkt.

Of hij daar effectief mee zal aantreden, moet nog blijken, al is het waarschijnlijk. In het verleden had de Rode Duivel hier weinig problemen mee.

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