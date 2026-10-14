Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

Dit weekend maakt de competitie plaats voor de Croky Cup. In de zestiende finales neemt het Waalse Habay het op tegen Beveren. De amateurclub droomde van een Belgische topper, maar wil nu vooral geschiedenis schrijven.

Wanneer de laatste overlevers uit de voorrondes nog in de trommel zitten, wordt er in Habay traditioneel meegekeken. De club verzamelde zich in de cafetaria voor de loting van de zestiende finales van de Croky Cup. In het dorp met ongeveer 3.500 inwoners leefde stiekem de hoop op een topaffiche.

Anderlecht, Standard, Union Saint-Gilloise of Club Brugge: allemaal mogelijke tegenstanders die voor een voetbalfeest hadden kunnen zorgen. Uiteindelijk wees de loting echter Beveren aan als tegenstander. Habay trekt vrijdagavond naar de Freethiel.

Habay droomde van een grote naam

"Natuurlijk waren we ontgoocheld", vertelde coach Samuel Petit aan de RTBF. "Vooral voor de spelers, want zij hadden op een andere affiche gehoopt. Maar dat gevoel ging snel liggen. We zijn ook blij en trots dat we de zestiende finales hebben bereikt."

Beveren is duidelijk favoriet

Wie alsnog een droomduel tegen een Belgische grootmacht wil afdwingen, moet eerst voorbij Beveren. Voor Habay zou dat een indrukwekkende stunt zijn. Een groot deel van de kern combineert het voetbal met een job en moest vrijdagmiddag verlof nemen. De ploeg vertrekt rond 13 uur om de verkeersdrukte rond Brussel en Antwerpen voor te blijven.



Het verschil met een professionele club is vanzelfsprekend groot. Petit hoopt vooral dat Beveren zijn ploeg te licht opneemt. "Misschien zien ze dat wij het kleinste dorp zijn dat nog in de zestiende finales zit en onderschatten ze ons een beetje. Dat gebeurt wel vaker bij profclubs. Als beide ploegen op hun normale niveau spelen, zullen wij weinig aanspraak kunnen maken. Maar misschien beleven mijn spelers wel de avond van hun leven."