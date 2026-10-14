Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

Club Brugge boekte dinsdagavond een bijzonder knappe 3-4-overwinning op het veld van Inter. Nicolò Tresoldi eiste met drie doelpunten een groot deel van de aandacht op, maar ook één van de invallers wist zich nadrukkelijk te tonen. Félix Lemaréchal maakte een sterke indruk nadat hij in de ploeg kwam.

De middenvelder bracht meteen energie en dynamiek in het Brugse spel. Lemaréchal durfde vooruit te voetballen, zocht voortdurend de ruimtes op en liet zich zowel aan de bal als zonder bal gelden. Zijn invalbeurt bleef dan ook niet onopgemerkt.

Bij Het Nieuwsblad kreeg Lemaréchal stevige lof van Hein Vanhaezebrouck. “Ik vond Lemaréchal geweldig invallen. Die gast is aan het groeien. Die speelt met zo’n flair en gemak. Snelle voeten, snel lopen en overal aanwezig. Heerlijk om naar te kijken.”

Concurrentie op het middenveld neemt toe

Volgens Vanhaezebrouck kan de sterke prestatie van Lemaréchal gevolgen krijgen voor de concurrentiestrijd bij Club Brugge. De analist ziet hem stilaan uitgroeien tot iemand die aanspraak maakt op een plaats in de basis. “Dat wordt een serieuze kandidaat voor een basisplaats, een extra iemand op dat middenveld”, klinkt het.

Vanhaezebrouck ziet Lemaréchal daarbij niet als een rechtstreekse vervanger van Hans Vanaken. De twee beschikken volgens hem over een ander profiel. Vanaken moet het meer hebben van zijn overzicht en spelinzicht, terwijl Lemaréchal vooral uitblinkt met zijn loopvermogen en dynamiek.

Hij ziet voor de Fransman eerder een rol iets hoger op het middenveld, naast een vaste verdedigende pion zoals Potts. In zo’n systeem kan Lemaréchal voortdurend van positie wisselen en met zijn snelheid tussen de lijnen opduiken.



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Nieuwe optie voor Club Brugge

Voor Club Brugge is de ontwikkeling van Lemaréchal uitstekend nieuws. In een druk seizoen, waarin blauw-zwart zowel nationaal als Europees veel wedstrijden afwerkt, is extra concurrentie op het middenveld welkom.

De invalbeurt tegen Inter kan voor Lemaréchal dan ook meer zijn dan zomaar een goede avond. Als hij dit niveau blijft halen, lijkt een basisplaats plots een stuk dichterbij.