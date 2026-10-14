Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Vincent Kompany heeft zijn spelers stevig aangepakt na het pijnlijke 3-3-gelijkspel van Bayern München op bezoek bij Viking Stavanger. De Duitse kampioen leek een bijzonder moeizame Champions League-avond alsnog naar zijn hand te zetten, maar gaf de overwinning na een onnodige uitsluiting opnieuw uit handen.

Bayern begon dramatisch in Noorwegen. Gianni Stensness opende al in de tweede minuut de score en nog voor de rust verdubbelde Peter Christiansen de voorsprong. Na de pauze kwam er een totaal ander Bayern uit de kleedkamer.

Harry Kane scoorde twee keer, waarna Luis Díaz de bezoekers in de 71e minuut zelfs op voorsprong bracht. Het leek het einde van een spectaculaire comeback, tot Michael Olise alle kaarten opnieuw door elkaar schudde.

Kompany ergert zich aan Olise

De Fransman pakte in korte tijd twee gele kaarten. Na een overtreding reageerde hij op provocaties van Viking-aanvoerder Zlatko Tripić door de bal tegen diens hoofd te gooien. Bayern moest met tien verder en slikte in de slotfase via Herman Haugen alsnog de gelijkmaker.

"Die uitsluiting was uiteraard dom. We hebben daar heel duidelijk over gesproken", reageerde Kompany volgens de officiële website van Bayern München.

Bij Prime Video ging de Belgische trainer nog verder. Hij vertelde dat hij Olise rechtstreeks had gezegd dat de nummer tien van Viking slimmer was geweest dan hijzelf. Olise mist door zijn schorsing bovendien de volgende Europese wedstrijd tegen Arsenal.

Niet alleen de rode kaart

Toch weigerde Kompany het puntenverlies uitsluitend aan één speler toe te schrijven. Vooral de terugkerende concentratiefouten zaten hem dwars. "Het is onze eigen schuld", stelde hij. "We domineren, maar op beslissende momenten zijn we niet slim genoeg."

De trainer verwees daarbij naar het competitieduel met Augsburg, waarin Bayern al na acht seconden een tegendoelpunt slikte. Tegen Viking ging het na anderhalve minuut opnieuw mis.

Kompany benadrukte dat hij de inzet van zijn spelers niet in twijfel trekt. Maar zolang Bayern zichzelf met zulke fouten blijft bestraffen, volstaat zelfs een sterke tweede helft niet om wedstrijden te winnen.

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