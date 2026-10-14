Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De 3-4-overwinning van Club Brugge op het veld van Inter heeft internationaal voor verbazing gezorgd. Terwijl Italiaanse kranten de defensieve chaos bij hun landskampioen aanklagen, wijzen verschillende buitenlandse media op het lef waarmee blauw-zwart San Siro tegemoet trad. De hattrick van Nicolò Tresoldi staat overal centraal, maar het verhaal gaat verder dan één uitblinker.

Bij La Gazzetta dello Sport klinkt vooral ongeloof. “Inter, wat een ramp!”, luidt de veelzeggende kop. De krant beschrijft hoe Tresoldi zijn mooiste avond beleefde en Inter in eigen huis velde. De ploeg van Cristian Chivu blijft daardoor na twee Champions League-wedstrijden achter zonder punten.

Toch krijgt Club meer erkenning dan alleen voor zijn efficiëntie: volgens de roze sportkrant beschikten de Bruggelingen wel degelijk over een plan en maakten ze optimaal gebruik van de ruimte die Inter weggaf.

Ook Corriere della Sera kiest harde woorden voor de thuisploeg. Het medium spreekt van een sensationele nederlaag en benadrukt dat Lautaro Martínez met zijn twee doelpunten de schade niet kon voorkomen.

In de analyse krijgt Inter vooral het verwijt dat het zelfoverschatting koppelde aan een gebrek aan evenwicht. De Belgische bezoekers lieten zich daarentegen niet intimideren. 

Italiaanse bewondering voor Brugse aanpak

Tuttomercatoweb gaat nog een stap verder en richt de aandacht op Ivan Leko. De Italiaanse website vindt zijn keuze om met Club open te spelen in San Siro bijzonder ambitieus.

Lees ook... Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Wat vooraf roekeloos had kunnen lijken, bleek volgens het medium een bewuste keuze vanuit vertrouwen in de eigen ploeg. Leko bleef trouw aan zijn speelwijze en zag die moed beloond. Ook de snelheid van Carlos Forbs, die de Inter-defensie herhaaldelijk uit verband speelde, krijgt nadrukkelijk aandacht.

Persagentschap ANSA noemt de Brugse tegenaanvallen levensgevaarlijk. De Italianen begonnen nochtans sterk, maar Club profiteerde zodra Inter ruimte liet. Bij Il Giorno wordt de zege bovendien verdiend genoemd, dankzij de agressiviteit, organisatie en fysieke weerbaarheid van de bezoekers.

Van Engeland tot Duitsland

Ook elders in Europa krijgt de stunt weerklank. De Britse krant The Guardian bestempelt de Brugse overwinning als het opvallendste Champions League-resultaat van de avond. Dat is veelzeggend op een speeldag waarop Bayern München eveneens verrassend punten verloor.

Het Franse So Foot legt dan weer de nadruk op Inter, dat zichzelf volgens het medium volledig in de problemen werkte. De Franse website spreekt van een onwaarschijnlijk kwetsbare verdediging en stelt dat bijna alle Brugse goals vermeden hadden kunnen worden. 

In Spanje ziet AS vooral een Club dat nergens bang voor was. De krant beschrijft hoe de Belgen hun momenten kozen en ook na de Milanese gelijkmaker gevaarlijk bleven. Het wedstrijdverloop, met kansen over en weer, wordt als spektakel omschreven.

De Duitse aandacht concentreert zich op Tresoldi. Sport1 spreekt van een talent dat Inter bijna eigenhandig uitschakelde en wijst op zijn bijzondere band met Italië. Zijn keuze tussen de Duitse en Italiaanse nationale ploeg krijgt daarmee opnieuw een dimensie.

De toon verschilt per land, maar één vaststelling keert telkens terug: Inter faalde defensief, terwijl Club Brugge zich met lef, snelheid en overtuiging liet gelden op een van Europa’s bekendste podia.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 0-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 3-4 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 18:45 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 18:45 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21:00 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 21:00 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 21:00 PSG PSG
AS Roma AS Roma 21:00 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen Bink65 Bink65 over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp Bink65 Bink65 over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 Real09 Real09 over "Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan FCBalto FCBalto over Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie” Genkster uit de Vlaanders Genkster uit de Vlaanders over Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart .. .. over Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030 TIGERMANIA TIGERMANIA over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' TatstOn TatstOn over Belgisch voetbal betaalt mogelijk héél zware prijs voor DAZN-conflict TatstOn TatstOn over Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved