Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

De 3-4-overwinning van Club Brugge op het veld van Inter heeft internationaal voor verbazing gezorgd. Terwijl Italiaanse kranten de defensieve chaos bij hun landskampioen aanklagen, wijzen verschillende buitenlandse media op het lef waarmee blauw-zwart San Siro tegemoet trad. De hattrick van Nicolò Tresoldi staat overal centraal, maar het verhaal gaat verder dan één uitblinker.

Bij La Gazzetta dello Sport klinkt vooral ongeloof. “Inter, wat een ramp!”, luidt de veelzeggende kop. De krant beschrijft hoe Tresoldi zijn mooiste avond beleefde en Inter in eigen huis velde. De ploeg van Cristian Chivu blijft daardoor na twee Champions League-wedstrijden achter zonder punten.

Toch krijgt Club meer erkenning dan alleen voor zijn efficiëntie: volgens de roze sportkrant beschikten de Bruggelingen wel degelijk over een plan en maakten ze optimaal gebruik van de ruimte die Inter weggaf.

Ook Corriere della Sera kiest harde woorden voor de thuisploeg. Het medium spreekt van een sensationele nederlaag en benadrukt dat Lautaro Martínez met zijn twee doelpunten de schade niet kon voorkomen.

In de analyse krijgt Inter vooral het verwijt dat het zelfoverschatting koppelde aan een gebrek aan evenwicht. De Belgische bezoekers lieten zich daarentegen niet intimideren.

Italiaanse bewondering voor Brugse aanpak

Tuttomercatoweb gaat nog een stap verder en richt de aandacht op Ivan Leko. De Italiaanse website vindt zijn keuze om met Club open te spelen in San Siro bijzonder ambitieus.



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Wat vooraf roekeloos had kunnen lijken, bleek volgens het medium een bewuste keuze vanuit vertrouwen in de eigen ploeg. Leko bleef trouw aan zijn speelwijze en zag die moed beloond. Ook de snelheid van Carlos Forbs, die de Inter-defensie herhaaldelijk uit verband speelde, krijgt nadrukkelijk aandacht.

Persagentschap ANSA noemt de Brugse tegenaanvallen levensgevaarlijk. De Italianen begonnen nochtans sterk, maar Club profiteerde zodra Inter ruimte liet. Bij Il Giorno wordt de zege bovendien verdiend genoemd, dankzij de agressiviteit, organisatie en fysieke weerbaarheid van de bezoekers.

Van Engeland tot Duitsland

Ook elders in Europa krijgt de stunt weerklank. De Britse krant The Guardian bestempelt de Brugse overwinning als het opvallendste Champions League-resultaat van de avond. Dat is veelzeggend op een speeldag waarop Bayern München eveneens verrassend punten verloor.

Het Franse So Foot legt dan weer de nadruk op Inter, dat zichzelf volgens het medium volledig in de problemen werkte. De Franse website spreekt van een onwaarschijnlijk kwetsbare verdediging en stelt dat bijna alle Brugse goals vermeden hadden kunnen worden.

In Spanje ziet AS vooral een Club dat nergens bang voor was. De krant beschrijft hoe de Belgen hun momenten kozen en ook na de Milanese gelijkmaker gevaarlijk bleven. Het wedstrijdverloop, met kansen over en weer, wordt als spektakel omschreven.

De Duitse aandacht concentreert zich op Tresoldi. Sport1 spreekt van een talent dat Inter bijna eigenhandig uitschakelde en wijst op zijn bijzondere band met Italië. Zijn keuze tussen de Duitse en Italiaanse nationale ploeg krijgt daarmee opnieuw een dimensie.

De toon verschilt per land, maar één vaststelling keert telkens terug: Inter faalde defensief, terwijl Club Brugge zich met lef, snelheid en overtuiging liet gelden op een van Europa’s bekendste podia.