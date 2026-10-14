Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi
Foto: © photonews

Wat Club Brugge woensdagavond in Milaan klaarspeelde, tartte alle verbeelding. Blauw-Zwart verraste Inter met een spectaculaire 3-4-zege, gedragen door Nicolò Tresoldi. De Duits-Italiaanse spits maakte een hattrick in San Siro, het stadion waar hij als kind al van droomde.

"We hopen dat Nicolò zich in juni voor 51 procent Italiaan en voor 49 procent Duitser voelt." Roberto Mancini liet die woorden op 23 september optekenen, daags voor Italië-België. De bondscoach van de Squadra Azzurra kreeg toen een vraag van een Belgische journalist over Nicolò Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge kan nog kiezen tussen Italië en Duitsland, en beide landen volgen zijn dossier aandachtig.

Voor veel Italiaanse supporters was de ophef rond Tresoldi aanvankelijk niet evident. Hij werd weliswaar geboren in Cagliari, maar trok op zijn veertiende naar Duitsland en bouwde daar zijn opleiding uit. Daarbij komt dat recente Brugse transfers naar Milaan niet bepaald onverdeeld positief werden onthaald: noch Charles De Ketelaere, noch Ardon Jashari wist er echt te overtuigen.

Hattrick in San Siro zet Tresoldi op de Italiaanse radar

Na dinsdagavond ligt dat helemaal anders. De Italiaanse sportpers had het na de Brugse stunt vooral over Tresoldi, al kregen ook Yann Sommer en Carlos Forbs lof voor hun prestaties. De naam klinkt Italiaans, maar sportief lijkt de aanvaller voorlopig dichter bij Duitsland te staan. Hij zal met de Duitse beloften aantreden op het EK U21.

Tresoldi Nicolò
© photonews

Het scenario kon haast niet beter geschreven zijn. Een jongen uit Sardinië, die zijn hele jeugd supporter was van AC Milan en van wie zijn vader zegt dat hij zelfs nu nog waarschijnlijk een transfer naar Inter zou afwijzen, scoort bij zijn eerste wedstrijd in San Siro drie keer tegen de Nerazzurri. Italië heeft met die prestatie ongetwijfeld terrein gewonnen in de strijd om zijn interlandtoekomst. Mancini's gewenste 51 procent lijkt plots een stuk minder vergezocht.

Kan Club Brugge doorstoten naar een recordbedrag?

Naast de nationale ploegendiscussie kijkt Club Brugge uiteraard ook naar een ander cijfer: 50 miljoen euro. Blauw-Zwart doorbrak afgelopen zomer al een historische grens in het Belgische voetbal door Christos Tzolis voor 40 miljoen euro aan Arsenal te verkopen. De Griek maakte vervolgens zo'n sterke start in Engeland dat de vraagprijs nauwelijks nog ter discussie stond.

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De transfermarkt kent doorgaans maar één richting: omhoog. Wie de huidige bedragen buitensporig vindt, hoeft niet meteen op een daling te rekenen. Vroeg of laat legt een Europese topclub 50 miljoen euro neer voor een speler uit de Jupiler Pro League. De kans is reëel dat die speler bij Club Brugge rondloopt.

Tresoldi wordt op Transfermarkt momenteel op 35 miljoen euro geschat. Die waardering dateert wel van voor zijn hattrick tegen Inter Milaan. Als de 21-jarige spits dit niveau bevestigt, mag Club Brugge stilaan dromen van een nieuwe Belgische transferrecordprijs.

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