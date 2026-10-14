De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

Jan Vertonghen stopte ruim een jaar geleden als profvoetballer, maar zit allerminst stil. Halfweg november keert hij zelfs even terug op het veld, voor een legendswedstrijd van Ajax in Amsterdam.

Sinds het einde van zijn spelerscarrière heeft Jan Vertonghen geen moment stilgezeten. Vorig seizoen liep hij nog stage bij de Belgische voetbalbond. In het kader van de UEFA-opleiding "Master for International Players" volgde hij Vincent Mannaert op de voet.

Van financiële en juridische dossiers tot marketing en organisatie: de voormalige Rode Duivel maakte kennis met alle afdelingen van de bond. Zo bereidt Vertonghen zich grondig voor op zijn leven na de actieve voetbalcarrière.

Vertonghen opnieuw op het veld bij Ajax

Toch blijft de lokroep van het veld groot. De recordinternational van de Rode Duivels trekt in november opnieuw zijn voetbalschoenen aan. In Amsterdam worden interlandbreaks al langer aangegrepen om voormalige Ajax-iconen opnieuw in actie te zien. Ook bij grote clubs uit de Premier League zijn zulke legendswedstrijden een vaste waarde, al gebeurt dat in België veel minder vaak.

Op zondag 15 november neemt Vertonghen voor het eerst deel aan de benefietwedstrijd van de Amsterdamse legendes. De verdediger krijgt in de Johan Cruijff ArenA onder meer het gezelschap van Patrick Kluivert, Jari Litmanen, de broers De Boer, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart, Urby Emanuelson en Ryan Babel.

Een terugkeer naar de plek waar het allemaal begon

Voor Vertonghen wordt het een terugkeer naar zijn oude club. Hij verruilde Antwerpen op zijn zestiende voor Amsterdam en groeide er uit tot een van de boegbeelden van de Amsterdammers. In totaal speelde hij 220 wedstrijden voor Ajax, waarin hij als verdediger 28 keer scoorde en 11 assists afleverde.





Met Ajax veroverde Vertonghen twee landstitels en twee Nederlandse bekers. In 2012 werd hij er ook uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Of hij tijdens de liefdadigheidswedstrijd ook zijn bekende trashtalk opnieuw bovenhaalt, valt nog af te wachten.