Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

Zlatko Tripić heeft na het spectaculaire 3-3-gelijkspel tegen Bayern München met plezier teruggeblikt op zijn confrontaties met de Duitse sterren. De aanvoerder van Viking Stavanger slaagde erin Michael Olise uit zijn tent te lokken, met een rode kaart tot gevolg. Achteraf gaf hij openlijk toe dat zijn provocaties deel uitmaakten van het plan.

Bayern München leek dinsdagavond een pijnlijke nederlaag alsnog te vermijden. De ploeg van Vincent Kompany boog een 2-0-achterstand om in een 2-3-voorsprong, maar moest na de uitsluiting van Olise uiteindelijk toch een gelijkmaker slikken.

Tripić genoot van zijn provocaties

In een interview met de Noorse krant VG vertelde Tripić hoe hij de Bayern-spelers probeerde te ontregelen. "Olise kreeg niet bijzonder veel voor elkaar. Hij was een beetje geïrriteerd en wij slaagden erin hem te provoceren", verklaarde de 33-jarige Noor.

Die aanpak werkte. Olise verloor zijn zelfbeheersing en gooide de bal in het gezicht van Tripić. De Fransman kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. De aanvoerder kon achteraf lachen om de reacties van zijn tegenstanders.

"Ik werd door bijna iedereen uitgescholden. Ik durfde de kleedkamer van Bayern niet binnen te gaan om een shirtje te vragen", vertelde hij glimlachend.

Bayern-directeur noemt hem een etterbak

Vooral Bayern-sportdirecteur Max Eberl was niet te spreken over het gedrag van Tripić. "Hij speelde als een etterbak. Hij wilde de wedstrijd winnen en wij lieten ons provoceren. Hij kreeg wat hij wilde", reageerde Eberl tegenover Sky Sport.



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Ook Harry Kane had de provocaties opgemerkt. De Engelse spits omschreef Tripić als een slimme speler die uitstekend weet hoe hij vrije trappen moet uitlokken en tijd moet winnen.

Tripić voelde zich gevleid. "Het is leuk dat Kane mij vermeldt. Hij weet zelf uitstekend welke sluwheid nodig is." De Noor speelde bovendien ook voetballend een hoofdrol. Hij leverde de assists voor zowel de openingstreffer als de late gelijkmaker.

Viking-trainer Bjarte Lunde Aarsheim prees achteraf de onbevreesde houding van zijn aanvoerder. Tripić verliet het veld uiteindelijk zonder gele kaart.