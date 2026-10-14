Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie
Foto: © photonews
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Zijn overstap naar de Serie A leek een schot in de roos, maar voor Fedde Leysen heeft het avontuur in Italië plots een bijzonder pijnlijke wending gekregen. De voormalige verdediger van Union was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar moet nu vrezen voor een maandenlange afwezigheid.

Fedde Leysen heeft bijzonder slecht nieuws gekregen bij Sassuolo. De 23-jarige Belgische verdediger liep zondag tegen AC Milan een zware knieblessure op. Onderzoeken hebben een letsel aan de voorste kruisband van zijn linkerknie aangetoond. Dat bevestigde de Italiaanse club woensdag via haar officiële kanalen.

Voor Leysen komt het verdict op een bijzonder ongelukkig moment. Hij had zich na zijn zomerse overstap van Union Sint-Gillis snel aangepast aan de Serie A en speelde zich in de plannen van trainer Alberto Aquilani. Nu dreigt hij voor lange tijd uit beeld te verdwijnen.

Noodlot tegen AC Milan

Leysen liep de blessure op tijdens het competitieduel van zondag 11 oktober. Na een duel met Christian Pulisic ging het mis voor de centrale verdediger. Hij kon niet verder en moest al in de 26ste minuut vervangen worden. Sassuolo hield AC Milan uiteindelijk op een 1-1-gelijkspel, maar het resultaat raakte voor de Belg al snel op de achtergrond.

De medische onderzoeken bevestigden vervolgens de ernst van het probleem. Sassuolo meldt dat de blessure de komende dagen opnieuw wordt geëvalueerd. Pas daarna wordt het verdere traject, inclusief een mogelijke ingreep en de revalidatie, vastgelegd. Een officiële terugkeerdatum is er nog niet.

Ook onzekerheid over zijn toekomst

De tegenslag is des te groter omdat Leysen in Italië een veelbelovende start nam. Bij Sassuolo groeide hij op korte tijd uit tot een vaste keuze in het hart van de defensie. Zijn eerste maanden in Italië leken hem precies de speelminuten te bezorgen waarop hij hoopte.

Leysen verruilde Union in augustus voor Sassuolo via een huurconstructie tot juni 2027. De overeenkomst bevat een aankoopoptie die bij bepaalde voorwaarden verplicht wordt. Het is nog onduidelijk welke invloed zijn blessure op die afspraken kan hebben.

Voorlopig staat vooral zijn herstel centraal. Een kruisbandletsel betekent doorgaans een langdurige afwezigheid. Hoeveel wedstrijden Leysen precies moet missen, zal pas duidelijker worden zodra Sassuolo zijn medische planning heeft afgerond.

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