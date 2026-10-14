Er komen méér details naar buiten: 'Infantino strijkte onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

Gianni Infantino heeft zichzelf nog maar eens in het oog van de storm genavigeerd. De voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA zou naast zijn officiële salaris en contractuele bonussen nog eens anderhalf miljoen euro hebben opgestreken. Niet alleen de som, maar ook de afkomst van het geld zorgt voor héél véél vragen.

The Times komt met het nieuws naar buiten. Volgens de Britse krant heeft Gianni Infantino zich nog maar eens schuldig gemaakt aan gesjoemel. Deze keer gaat het om een bonus van anderhalf miljoen euro die de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA onrechtmatig heeft opgestreken.

Die vergoeding wordt niét vermeld in het jaarverslag van FIFA. De wereldvoetbalbond is nochtans verplicht om het salaris én de bonussen van de voorzitter en secretaris-generaal openbaar te maken.

FWC2026 US Inc... Moeten we er een tekening bij maken?

Maar dat is niet alles. Ook de afkomst van de centen is op z'n minst verdacht. De som is op de bankrekening van Infantino gestort door een Amerikaanse bedrijf met de welluidende naam 'FWC2026 US Inc'.

Moeten we er een tekening bij maken dat de bonus - of mogen we al zeggen dat het om een soort van steekpenning gaat? - iets te maken heeft met het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico? De link is héél duidelijk.

Onrechtmatige bonus van anderhalf miljoen euro om een luxueuze levensstijl te bekostigen

Maar dat is niet alles. Infantino zou het geld gebruikt hebben om zijn luxueuze levensstijl in Miami te bekostigen. In de aanloop naar het WK over De Grote Plas huurde de voorzitter van FIFA onder meer een villa in Miami Beach.





De timing van het nieuws is evenmin verrassend. Infantino staat in het oog van de storm nadat hij de WK-rechten probeerde te verkopen aan de hoogste bieder. Lees: Donald Trump en zijn entourage.

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De voorbije weken houdt de Zwitser zich bezig met bezoekjes aan landen om hen te overtuigen van zijn leiderschap. In maart staan de voorzittersverkiezingen van FIFA op het programma. Vooral de Europese voetbalbond UEFA én de aangesloten voetbalbonden willen de Zwitser weg.